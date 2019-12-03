Заводы в Кемерове сократят выбросы в атмосферу на 40% из-за сильного смога в городе

КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Промышленные предприятия в Кемерове сократят вредные выбросы в атмосферу на 40%. Заводы в Новокузнецке, где также установилась безветренная погода, ограничили выбросы на 20%. сообщил во вторник на своей официальной странице "ВКонтакте" губернатор Сергей Цивилев.

В городе третьи сутки действует режим неблагоприятных метеоусловий из-за скопившегося сильного смога с неприятным запахом,

"Город Кемерово сегодня перешел на усиленный режим по снижению выбросов: предприятия города сократят их на 40%. Для Новокузнецка это требование держим на уровне 20%. Оба города находятся на постоянном контроле, мониторим показатели контрольных замеров, которые выполняют специалисты Гидрометцентра", - написал Цивилев.

Глава региона сообщил, что в его адрес поступает много жалоб от кемеровчан о неблагоприятной экологической ситуации в городе - сильном смоге, плохой видимости и неприятном запахе в воздухе от вредных промышленных выбросов. Некоторые горожане надевают на лицо маски для защиты органов дыхания.

Как пояснили ТАСС в Кемеровском гидрометцентре, контрольные замеры воздуха по итогам ночного мониторинга будут готовы после полудня. Сейчас специалисты собирают пробы воздуха с наблюдательных постов и поводят их анализ.

Ранее ТАСС сообщал, что причиной неблагоприятных метеоусловий стал антициклон, который принес в Кузбасс безветренную погоду с температурной инверсией. В нижних слоях атмосферы скапливается более холодный воздух, чем наверху, что препятствует его вертикальным перемещениям и способствует образованию дымки и смога из-за скопления загрязняющих веществ. По прогнозам синоптиков, такая погода в регионе может сохраниться еще несколько дней.

С 1 декабря синоптики ввели режим неблагоприятных метеоусловий в Кемерове. Со 2 декабря аналогичный режим действует еще в двух городах региона - Новокузнецке и Прокопьевске.