Суд отклонил жалобу на арест сотрудника ЧОП, охранявшего колледж в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Во вторник Амурский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП) "Сириус-А" Олега Ермолова, арестованного по делу о стрельбе в городском колледже, и оставил обвиняемого под стражей, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление Благовещенского городского суда оставить без изменения", - сказал судья.

Как заявил ТАСС адвокат Ермолова, защита не согласна с таким решением и будет обсуждать с подзащитным вопрос о подаче кассационной жалобы. По словам защитника, для замены ареста на другую меру пресечения есть причины: в 2015 году мужчина перенес инфаркт, у него двое несовершеннолетних детей, которых не с кем оставить, поскольку супруга мужчины работает. В свою очередь сторона обвинения в суде заявила, что необходимо учитывать тяжесть предъявленного Ермолову обвинения.

Олега Ермолова обвиняют в выполнении работ, не отвечавших требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.

В новость были внесены изменения (6:44 мск) - добавлена информация от защитника Ермолова и подробности о заседании.