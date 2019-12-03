В Хабаровском крае свыше 400 домов признали непригодными из-за паводка

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Более 400 домов признали непригодными для проживания после произошедшего летом-осенью 2019 года паводка в Хабаровском крае. Люди начали получать новые квартиры. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Паводок в Хабаровском крае начался в июле. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов. Пострадали Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В октябре вопросы ликвидации последствий паводка обсуждали на совещании, которое провел президент России Владимир Путин. Он призвал делать все возможное, чтобы помочь пострадавшим.

"По данным на 1 декабря 2019 г. в результате наводнения в Хабаровском крае пострадало 913 жилых помещений. Из них 511 нуждаются в ремонте, а 402 - признаны утраченными", - говорится в сообщении на сайте.

Жители региона, чьи дома признали непригодными для проживания, начали заключать договоры на покупку нового жилья. Напрямую деньги собственники не получают. Министерство социальной защиты населения края работает с продавцами жилья, оформляя сделки через МФЦ.

"Таким образом оплата прошла по четырем договорам на 8 млн 700 тысяч рублей. Жители края приобрели 4 жилых площади. На регистрации находится еще 17 сделок", - говорится в сообщении.

В Комсомольске-на-Амуре, в частности, оформлен договор купли-продажи на приобретение одноэтажного дома, также приобретены две квартиры в многоэтажках. В Хабаровске куплен одноэтажный дом. Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона, работа по оценке состояния домов полностью еще не завершена.

По данным администрации Комсомольска-на-Амуре, который наиболее сильно пострадал от паводка в этом году, по некоторым домам есть спорные мнения - оценочная комиссия считает, что дом подлежит ремонту, а жильцы - нет. По этим случаям проводятся дополнительные заседания оценочных комиссий. Возможно, вопрос будет решаться через суд. В администрации уточнили, что всего подано более 600 заявлений на обследование жилья, 117 гражданам было отказано в признании жилья непригодным либо подлежащим ремонту. "Речь идет о жилье, которое либо уже признавалось непригодным после масштабного наводнения на Амуре 2013 года, либо о случаях, когда граждане не смогли предоставить правоустанавливающих документов, имеют другое жилье", - пояснили в администрации.

Свыше 140 домов, включая одну многоэтажку, признали непригодной, ремонтировать будут около 260 домов. Люди расселились по знакомым и родственникам, живут в съемных квартирах, некоторые - в предоставленном администрацией маневренном фонде. Те, кто мог, вернулись в свое жилье, просушив его. В конце ноября в городе прошла ярмарка жилья для подтопленцев, где людям рассказали о порядке предоставления всех выплат, а приглашенные представители риэлторских компаний озвучили имеющиеся в городе предложения. По данным правительства Хабаровского края, на капитальный ремонт в целом по региону 100 собственникам пострадавшего жилья выплачено около 33,6 млн рублей.

Выплаты помощи

В крае также продолжают перечислять единовременные выплаты попавшим в зону ЧС - по 10 тыс. рублей в качестве разовой компенсации, 50 тыс. или 100 тыс. рублей за частичную или полную утрату имущества. На эти цели из резервного фонда правительства РФ было выделено 338 млн рублей, из средств правительства края - около 12 млн. Такую помощь в крае получили 28 тыс. 57 человек. Всего пострадавшими признаны около 29 тыс. человек.