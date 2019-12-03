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Лесхоз Приангарья обязали убрать оставленные в лесу 3 тыс. куб. метров больной древесины

Порубочные остатки ухудшают санитарное состояния лесов

ИРКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Суд в Иркутской области обязал региональный лесхоз по иску прокуратуры очистить участок леса, где его специалисты в 2016 году срубили больные деревья, но 3 тыс. кубометров зараженной вредителями древесины до сих пор не убрали с места вырубки, что приводит к распространению опасных для леса насекомых. Об этом во вторник говорится в сообщении Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Лесхозом в рамках исполнения государственного задания 2016-2017 годов в целях пресечения фактов распространения стволовых вредителей на территории Илимского лесничества проведена рубка больных деревьев. Однако с 2016 года и до настоящего времени вывозка зараженной древесины в объеме 3 тыс. куб. метров не осуществлена, места рубок не очищены от порубочных остатков, что приводит к ухудшению санитарного состояния лесов. Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании бездействия лесхоза незаконным. Решением суда требования прокурора удовлетворены", - говорится в сообщении.

Лесхоз обязали расчистить лесной участок и провести лесовосстановление.

В Иркутской области - одном из главных лесопромышленных регионов страны - зарегистрированы крупные очаги распространения сибирского и непарного шелкопряда, бактериальной водянки и других вредителей, представляющих угрозу для тайги. Площадь только кедровых лесов, зараженных бактериальной водянкой, составляет более 60 тыс. га, сообщается на сайте иркутского центра защиты леса. Для борьбы с вредителями больные деревья вырубают, также используют методы обработки леса препаратами с помощью авиации и сбора яйцекладок вручную.

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РоссияИркутская область
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