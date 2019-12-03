В Магаданской области реконструируют два аэропорта до конца 2024 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Магаданской области планируют до конца 2024 года реконструировать два важных для региона аэропорта Сеймчан и Северо-Эвенск. обеспечивающих воздушное сообщение до Магадана для жителей труднодоступных отдаленных районов Колымы. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Сергей Ерохин.

Ранее первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что строительство новых терминалов и взлетно-посадочных полос начнется в 2019 году в 27 регионах России. Проектом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ запланирована реконструкция 16 аэропортов в Якутии и Магаданской области.

"В Регионе будут реконструировано два аэропорта, реконструкция аэропорта Сеймчан уже начата в 2019 году, ее планируется завершить в 2021 году, а с 2022 по 2024 годы пройдут работы в аэропорту Северо-Эвенск", - сообщил собеседник агентства.

По словам руководителя управления, все средства будут привлекаться из федерального бюджета. Сумма пока не уточняется.

"После реконструкции аэропорты Сеймчан и Северо-Эвенск смогут принимать более современные воздушные суда, что позволит увеличить пассажиропоток, решить вопрос авиаперевозок в город Магадан", - рассказал Ерохин.

Аэропорты Сеймчан и Северо-Эвенск расположены в северной части Магаданской области. Аэропорт Сеймчан ведет свою историю с 1944 года, его здание аэровокзала является объектом культурного наследия народов России и охраняется государством. Северо-Эвенский аэропорт открыли в 1954 году, он является вторым по значимости объектом транспортной инфраструктуры Магаданской области. Воздушные гавани обеспечивают доступность авиасообщения для жителей Сеймчанского и Северо-Эвенского районов с общим населением более 4 тыс. человек.