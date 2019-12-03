В оставшемся без ФЛГ-аппаратов городе Новосибирской области починили флюорограф

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Последний в городе Искитим Новосибирской области аппарат флюорографии, вышедший из строя накануне, отремонтировали. Также в город направили мобильный флюорограф. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В понедельник ТАСС сообщал, что в городе Искитим вышел из строя последний исправный флюорограф в поликлинике №2. В Искитиме всего два государственных медицинских учреждения, где жители могли пройти флюорографию. Однако, в поликлинике №1 аппарат находится в ремонте с лета 2019 года. Передвижной флюограф также сломался.

"В понедельник 2 декабря поздно вечером флюорограф отремонтировали. В настоящий момент работают два аппарата ФЛГ - стационарный и мобильный", - говорится в сообщении.

Мобильный флюорограф направили в Искитим для дополнительного обслуживания пациентов во время ремонта аппарата поликлиники №2. Отмечается, что до конца года в поликлинике №1 также установят новый флюорограф стоимостью 207 млн рублей.

В сентябре Минприроды РФ определило 22 города РФ с самым высоким уровнем загрязнения воздуха за 2018 год. В рейтинг попали 22 города, в том числе Искитим, в котором рост концентрации всех основных загрязняющих веществ, по данным Минприроды, наблюдается последние пять лет. В Искитиме проживает 57 тыс. человек.