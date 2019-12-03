{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В оставшемся без ФЛГ-аппаратов городе Новосибирской области починили флюорограф

До конца года в городе установят новый аппарат стоимостью 207 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Последний в городе Искитим Новосибирской области аппарат флюорографии, вышедший из строя накануне, отремонтировали. Также в город направили мобильный флюорограф. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В понедельник ТАСС сообщал, что в городе Искитим вышел из строя последний исправный флюорограф в поликлинике №2. В Искитиме всего два государственных медицинских учреждения, где жители могли пройти флюорографию. Однако, в поликлинике №1 аппарат находится в ремонте с лета 2019 года. Передвижной флюограф также сломался.

"В понедельник 2 декабря поздно вечером флюорограф отремонтировали. В настоящий момент работают два аппарата ФЛГ - стационарный и мобильный", - говорится в сообщении.

Мобильный флюорограф направили в Искитим для дополнительного обслуживания пациентов во время ремонта аппарата поликлиники №2. Отмечается, что до конца года в поликлинике №1 также установят новый флюорограф стоимостью 207 млн рублей.

В сентябре Минприроды РФ определило 22 города РФ с самым высоким уровнем загрязнения воздуха за 2018 год. В рейтинг попали 22 города, в том числе Искитим, в котором рост концентрации всех основных загрязняющих веществ, по данным Минприроды, наблюдается последние пять лет. В Искитиме проживает 57 тыс. человек.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Интервью
Глава Антитеррористического центра СНГ: до 30% боевиков возвращаются на родину
Андрей Новиков — о новых технологиях их активности, защите от терактов с дронами и беспилотными машинами и использовании искусственного интеллекта в борьбе с терроризмом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС