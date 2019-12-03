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Ярмарки вакансий для людей с инвалидностью начинаются в Приморье

Всего в 2019 году около 800 граждан с инвалидностью нашли работу с помощью специалистов службы занятости населения

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Серия ярмарок вакансий для людей с ограниченными возможностями открылась в Приморье во вторник, в Международный день людей с инвалидностью. Рабочие места на них предлагают более 10 предприятий региона. Эти ярмарки будут продолжаться до конца недели и пройдут в четырех муниципалитетах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации края.

"В Надеждинском районе ярмарка 3 декабря с 10:00 (03:00 мск) в учреждении центра занятости. Здесь три работодателя предложат вакансии: уборщик территории, упаковщик, уборщица", - сообщили в пресс-службе.

До конца недели такие ярмарки пройдут также в Кировском и Хасанском районах, а также в Большом Камне. Всего в них примут участие 11 работодателей. Среди предлагаемых вакансий - учитель английского, завхоз, водитель, электромонтер, горничные и другие.

Всего в 2019 году в службу занятости Приморского края обратилось около 1,5 тыс. граждан с инвалидностью, порядка 800 из них нашли работу с помощью специалистов службы занятости населения.

Для работодателей, в компаниях которых от 35 до 100 сотрудников, действует квота в 3% на трудоустройство людей с ограниченными возможностями, а для тех, у кого работает 100 и более человек, квота составляет 2%. С этого года введена дополнительная квота в размере 1% для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите. Она установлена для организаций, численность сотрудников которых составляет 150 и более человек.

По данным краевой администрации на конец октября, соответствие с этим законом вакансии для трудоустройства граждан с инвалидностью заявили в службу занятости более 500 предприятий и учреждений Приморья, почти 70% всех вакансий разместили предприятия коммерческого сектора. Еще около 400 свободных рабочих мест для инвалидов предлагают государственные и муниципальные учреждения. Среди вакансий есть предложения в медицинской сфере, торговле, производстве, образовании и других областях, велика потребность в работниках из числа инвалидов в банковской сфере.

3 декабря отмечается Международный день людей с ограниченными возможностями. Каждый год он посвящается определенной теме. В 2019 году это "Обеспечение активного участия инвалидов в жизни общества - реализация Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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