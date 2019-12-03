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В Магадане из-за сильного ветра и метели объявили штормовое предупреждение

В городе ожидается ветер со скоростью до 20 м/с

ТАСС, 3 декабря. Спасатели Магаданской области во вторник объявили экстренное предупреждение в столице региона в связи с прогнозируемыми штормовым ветром и метелью. Об этом сообщается в пресс-релизе администрации города.

"Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня в Магадане, связанных с повреждением строений, линий электропередачи и линий связи, возникновением ДТП, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных конструкций, в том числе рекламных щитов", - говорится в распространенном сообщении.

Как рассказали ТАСС в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Колымы, во вторник в городе ожидается северо-восточный ветер со скоростью до 20 м/с и метель. Сейчас в Магадане осадков нет, слабый ветер, температура воздуха минус 17 градусов.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер со скоростью от 20 м/с способен ломать сучья деревьев, срывать черепицу, вызывать высокие волны в море, опасное для судов небольшого размера. Человеку идти против такого ветра очень сложно.

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РоссияМагаданская область
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