Гидрометцентр пообещал москвичам метель на этой неделе

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Первая метель прогнозируется в Москве в среду. Об этом ТАСС сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы прогнозируем в среду днем прохождение фронта и снег, причем достаточно заметный, выпадет несколько сантиметров. Более того, мы также прогнозируем усиление ветра, а при усилении до 15 м/с и снеге в Москве будет наблюдаться метель. Это будет, в принципе, первая метель в столице", - сообщил он.

Однако при этом, по словам Вильфанда, больших сугробов в результате снегопада не образуется.

По данным Гидрометцентра, во вторник и среду днем ожидается 1-3 градуса мороза, а ночью - 4-6 градусов мороза.