Врачи борются за жизнь детей, пострадавших при пожаре в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 3 декабря. /ТАСС/. Дети, пострадавшие во время взрыва бытового газа в городе Чегеме (административный центр Чегемского района Кабардино-Балкарии) остаются в тяжелом состоянии, они находятся в искусственной коме, врачи борются за их жизни. Об этом ТАСС сообщил дежурный врач Республиканской детской клинической больницы в Нальчике.

"Детей трое, мальчики. Старший в возрасте 4 лет 8 месяцев крайне тяжелый, не стабильный, состояние, угрожаемое жизни. Второй мальчик - состояние тяжелое, стабильное, мальчик в возрасте 2 лет и 7 месяцев (третий брат) - тоже крайне тяжелое состояние, не стабилен, есть угроза жизни. Те, которые крайне тяжелые, находятся на ИВЛ, в искусственной коме, на серьезной инфузионной терапии, на препаратах", - сказал ТАСС дежурный врач отделения реаниматологии этой больницы.

Он добавил, что пострадавшие находятся в травматическом шоке. "Пока они оттуда не выйдут, их перевозить крайне опасно", - сказал врач.

Взрыв газа в частном доме в Чегеме произошел в понедельник вечером. В результате пострадала семья из пяти человек, в том числе трое детей. Возник пожар, дом, по данным местных властей, восстановлению не подлежит.

Родители также находятся в реанимационном отделении Республиканской клинической больницы. По словам врачей, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.