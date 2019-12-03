В Крыму в 2020 году привлекут почти в два раза больше земских докторов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма намерены в 2020 году увеличить до 100 человек, или почти вдвое число врачей, привлеченных в республику по программе "Земский доктор", и выплачивать компенсации за аренду жилья, чтобы сократить дефицит кадров в отрасли здравоохранения. Об этом сообщил ТАСС глава Минздрава республики Игорь Чемоданов.

Крым испытывает дефицит медицинских кадров. В сентябре 2019 года глава региона Сергей Аксенов сообщал, что в соответствии с поручениями президента РФ крымское правительство заложило в республиканском бюджете 300 млн рублей на компенсацию аренды жилья иногородним медицинским работникам. Также в регионе снят возрастной ценз до 50 лет для участников программы "Земский доктор".

"Благодаря этим мерам, в частности, снижению возрастного ценза, теперь по программе "Земский доктор" мы сможем привлекать специалистов старше 50 лет. Это позволит нам в 2020 году увеличить число привлеченных специалистов до 100 человек", - сказал Чемоданов.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет. Крым после воссоединения с РФ в 2014 году подключился к этой программе в 2015 году, за этот период было привлечено около 200 специалистов. В 2018 году в программе принял участие 41 врач, в 2019 году ожидается участие 55 специалистов. По словам Чемоданова, разрабатывается схема оплаты жилья для земских докторов. "По этой программе врач сейчас получает 1 млн рублей выплаты, и все. Сюда не входит стоимость аренды жилья, поэтому некоторые отказываются от "Земского доктора". Мы хотим, чтобы выплачивались и жилищные компенсации", - сказал он.

Председатель комитета по здравоохранению Госсовета Крыма Анна Рубель считает программы "Земский доктор", а также "Земский фельдшер", которая реализуется в регионе с 2018 года, важными для республики. "Очень важно, что сняты возрастные ограничения, и теперь города до 50 тыс. человек населения также подпадают, в частности, под программу "Земский доктор". Это и Щелкино, Судак, Джанкой - они теперь тоже входят в эту программу, и там выплачиваются средства. Так что программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" будут в республике продолжены, а финансирование увеличено", - сообщила она ТАСС.

По программе "Земский фельдшер" в прошлом году было привлечено девять и в 2019 году - восемь специалистов, которым было выплачено по 500 тыс. рублей. Документы еще пяти человек, претендующих на статус участника программы, находятся на рассмотрении в Минздраве.

Иные меры поддержки

По словам Рубель, в Крыму власти предпринимают и другие меры по привлечению медицинских специалистов для сокращения дефицита. В целом укомплектованность медорганизаций региона врачами составляет 80,4%. Если говорить о нехватке, то она составляет около 1,5 тыс. человек, из них порядка 600 врачей и более 900 - среднего персонала.

В целях повышения заинтересованности, рассказала она, осуществляются региональные доплаты за совместительство по дефицитным специальностям. В частности, сумма доплат к зарплате составляет для врачей 7 тыс. рублей, фельдшеров - 5 тыс., медсестер и акушерок - по 4 тыс. рублей. Ежемесячно медработникам, проживающим в сельской местности, выплачивается по 750 рублей ежемесячно на компенсацию оплаты жилья, электроэнергии и отопления.

По данным регионального Минздрава, для привлечения специалистов из других регионов России разработана система компенсаций за съем жилья. Ее размер составляет до 30 тыс. рублей в месяц для населенных пунктов с населением свыше 50 тыс. человек и до 20 тыс. рублей, где число жителей меньше 50 тыс. человек. "Но это, что касается только тех, кого мы планируем привлечь. Но ведь есть и те, кто и сейчас трудится в Крыму, но проживает не в лучших условиях. Мы сейчас думаем над льготной ипотекой под 7% для всех категорий, а не только для приезжих", - сообщил Чемоданов.

Также, по его словам, рассматривается вариант выделения 600 квартир в течение двух лет для узкопрофильных специалистов, решается вопрос с муниципалитетами по выделению земельных участков для индивидуального строительства. Ведется активная работа по привлечению студентов Медицинской академии в Симферополе. Министерство заключает целевые договоры с будущими выпускниками, в этом году заключен 41 такой договор.

Рубель рассказала, что рассматриваются варианты по приему в ясли и детсады на селе детей медработников. Речь, по ее словам, идет примерно о 6 тыс. медработников, которые находятся в декрете. "Есть много случаев, когда девушки сидят дома, потому что им некуда отдать ребенка. Если бы они получили места в детском саду, они бы вернулись в здравоохранение. Мы работаем над решением этого вопроса", - сказала глава парламентского комитета.

Масштабная модернизация

С воссоединением Крыма с РФ в 2014 году в регионе началась масштабная модернизация в сфере здравоохранения. В рамках государственных программ в развитие системы здравоохранения в регионе вложено из федерального и республиканского бюджетов с 2014 по 2018 год более 9 млрд рублей. За пять лет закуплено более 5,8 тыс. единиц оборудования, построено 62 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и амбулатории, частичным ремонтом охвачено 53 учреждения здравоохранения из 85.

По оценкам властей, общая первоочередная потребность в строительстве объектов здравоохранения составляет 5 млрд рублей за счет средств республики. В 2020 году за счет этих средств будет построено 44 и отремонтировано 18 ФАП, построено 23 и отремонтировано 14 врачебных амбулаторий, проведены капитальные ремонты в ряде медучреждений.

К 2024 году планируется решить проблему нехватки медицинских кадров и выполнить показатель обеспеченности врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях. Он составит 41 человек на 10 тыс. населения, в настоящее время он составляет 37 специалистов на 10 тыс. населения.