{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Крыму в 2020 году привлекут почти в два раза больше земских докторов

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма намерены в 2020 году увеличить до 100 человек, или почти вдвое число врачей, привлеченных в республику по программе "Земский доктор", и выплачивать компенсации за аренду жилья, чтобы сократить дефицит кадров в отрасли здравоохранения. Об этом сообщил ТАСС глава Минздрава республики Игорь Чемоданов.

Крым испытывает дефицит медицинских кадров. В сентябре 2019 года глава региона Сергей Аксенов сообщал, что в соответствии с поручениями президента РФ крымское правительство заложило в республиканском бюджете 300 млн рублей на компенсацию аренды жилья иногородним медицинским работникам. Также в регионе снят возрастной ценз до 50 лет для участников программы "Земский доктор".

"Благодаря этим мерам, в частности, снижению возрастного ценза, теперь по программе "Земский доктор" мы сможем привлекать специалистов старше 50 лет. Это позволит нам в 2020 году увеличить число привлеченных специалистов до 100 человек", - сказал Чемоданов.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет. Крым после воссоединения с РФ в 2014 году подключился к этой программе в 2015 году, за этот период было привлечено около 200 специалистов. В 2018 году в программе принял участие 41 врач, в 2019 году ожидается участие 55 специалистов. По словам Чемоданова, разрабатывается схема оплаты жилья для земских докторов. "По этой программе врач сейчас получает 1 млн рублей выплаты, и все. Сюда не входит стоимость аренды жилья, поэтому некоторые отказываются от "Земского доктора". Мы хотим, чтобы выплачивались и жилищные компенсации", - сказал он.

Председатель комитета по здравоохранению Госсовета Крыма Анна Рубель считает программы "Земский доктор", а также "Земский фельдшер", которая реализуется в регионе с 2018 года, важными для республики. "Очень важно, что сняты возрастные ограничения, и теперь города до 50 тыс. человек населения также подпадают, в частности, под программу "Земский доктор". Это и Щелкино, Судак, Джанкой - они теперь тоже входят в эту программу, и там выплачиваются средства. Так что программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" будут в республике продолжены, а финансирование увеличено", - сообщила она ТАСС.

По программе "Земский фельдшер" в прошлом году было привлечено девять и в 2019 году - восемь специалистов, которым было выплачено по 500 тыс. рублей. Документы еще пяти человек, претендующих на статус участника программы, находятся на рассмотрении в Минздраве.

Иные меры поддержки

По словам Рубель, в Крыму власти предпринимают и другие меры по привлечению медицинских специалистов для сокращения дефицита. В целом укомплектованность медорганизаций региона врачами составляет 80,4%. Если говорить о нехватке, то она составляет около 1,5 тыс. человек, из них порядка 600 врачей и более 900 - среднего персонала.

В целях повышения заинтересованности, рассказала она, осуществляются региональные доплаты за совместительство по дефицитным специальностям. В частности, сумма доплат к зарплате составляет для врачей 7 тыс. рублей, фельдшеров - 5 тыс., медсестер и акушерок - по 4 тыс. рублей. Ежемесячно медработникам, проживающим в сельской местности, выплачивается по 750 рублей ежемесячно на компенсацию оплаты жилья, электроэнергии и отопления.

По данным регионального Минздрава, для привлечения специалистов из других регионов России разработана система компенсаций за съем жилья. Ее размер составляет до 30 тыс. рублей в месяц для населенных пунктов с населением свыше 50 тыс. человек и до 20 тыс. рублей, где число жителей меньше 50 тыс. человек. "Но это, что касается только тех, кого мы планируем привлечь. Но ведь есть и те, кто и сейчас трудится в Крыму, но проживает не в лучших условиях. Мы сейчас думаем над льготной ипотекой под 7% для всех категорий, а не только для приезжих", - сообщил Чемоданов.

Также, по его словам, рассматривается вариант выделения 600 квартир в течение двух лет для узкопрофильных специалистов, решается вопрос с муниципалитетами по выделению земельных участков для индивидуального строительства. Ведется активная работа по привлечению студентов Медицинской академии в Симферополе. Министерство заключает целевые договоры с будущими выпускниками, в этом году заключен 41 такой договор.

Рубель рассказала, что рассматриваются варианты по приему в ясли и детсады на селе детей медработников. Речь, по ее словам, идет примерно о 6 тыс. медработников, которые находятся в декрете. "Есть много случаев, когда девушки сидят дома, потому что им некуда отдать ребенка. Если бы они получили места в детском саду, они бы вернулись в здравоохранение. Мы работаем над решением этого вопроса", - сказала глава парламентского комитета.

Масштабная модернизация

С воссоединением Крыма с РФ в 2014 году в регионе началась масштабная модернизация в сфере здравоохранения. В рамках государственных программ в развитие системы здравоохранения в регионе вложено из федерального и республиканского бюджетов с 2014 по 2018 год более 9 млрд рублей. За пять лет закуплено более 5,8 тыс. единиц оборудования, построено 62 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и амбулатории, частичным ремонтом охвачено 53 учреждения здравоохранения из 85.

По оценкам властей, общая первоочередная потребность в строительстве объектов здравоохранения составляет 5 млрд рублей за счет средств республики. В 2020 году за счет этих средств будет построено 44 и отремонтировано 18 ФАП, построено 23 и отремонтировано 14 врачебных амбулаторий, проведены капитальные ремонты в ряде медучреждений.

К 2024 году планируется решить проблему нехватки медицинских кадров и выполнить показатель обеспеченности врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях. Он составит 41 человек на 10 тыс. населения, в настоящее время он составляет 37 специалистов на 10 тыс. населения.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Госдума приняла закон о введении с 2020 года электронных трудовых книжек
Документ дает работодателям возможность в электронном виде собирать информацию о трудовом стаже каждого работника, эти данные работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему ПФР
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС