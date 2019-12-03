Прогнозировать атаки террористов можно будет с помощью искусственного интеллекта

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект можно будет использовать для прогнозирования террористических атак. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков.

"Что касается нововведений в сфере борьбы с терроризмом, то они во многом будут связаны, на мой взгляд, с расширением поля применения обработки так называемых больших данных, фактически искусственного интеллекта", - сказал глава АТЦ.

Он отметил, что использование искусственного интеллекта открывает новые возможности. "Полагаю, что уже в среднесрочной перспективе органы безопасности и правоохранительные органы на основе детализированного анализа миграционных процессов, баз данных по судебным решениям и обороту оружия могут с высокой степенью достоверности прогнозировать вероятность террористической активности в том или ином регионе, подготовку террористического акта", - пояснил Новиков.

Также развитию контртеррористических технологий будут способствовать новые технологии идентификации личности, в том числе электронные паспорта. Кроме того, современные технические новинки позволят на порядок повысить эффективность реализации специализированных баз.

Разработка ПО

Новиков сообщил, что ряд IT-компаний стран Содружества уже создал программное обеспечение для мониторинга распространения экстремистского и террористического контента в соцсетях, устанавливать связи между узлами их распространения и субъектами целевой аудитории в привязке к конкретной территории. "В ряде случаев это позволяет своевременно выявить уплотнение экстремистского контента и предотвратить формирование групп экстремистской направленности", - пояснил руководитель АТЦ СНГ.