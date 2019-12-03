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Facebook cоздала "Путеводитель по театральному миру России"

Он состоит из семи разделов, в один из которых попал спецпроект ТАСС "День театра"
Описание
© ТАСС

Facebook представила "Путеводитель по театральному миру России", в котором сообщества "Театральные люди", "Синхронизация", La Personne, "Журнал Театр" и "Трансформатор" рекомендуют свои любимые театры, постановки, фестивали и экспериментальные проекты. Об этом говорится в сообщении компании.

Спецпроект на тему
Виртуальная экскурсия по четырем театрам России в формате 360° Проект рассказывает об истории театров и их работе

Путеводитель включает в себя обзор постановок, рассказы о смелых и заслуживающих внимания шоу и театральных фестивалях, а также предлагает прогулку по закулисью через личные аккаунты артистов, танцоров балета, дирижеров и режиссеров. В путеводителе можно прочитать последние новости из мира театров и узнать об их креативных инициативах за пределами сцены, говорится в сообщении компании.

Проект состоит из семи разделов: "Сообщества для театралов", "Театры на заметку", "Спектакли для "голодных глаз", "Экспериментальные форматы", "Фестивали как особый театральный мир", "Личные аккаунты о закулисье" и "Образовательные ресурсы", в который вошел спецпроект ТАСС "День театра" - виртуальная экскурсия по четырем театрам России в формате 360°.

"Путеводитель от Facebook показывает, каким разнообразным может быть театральное искусство - как офлайн, так и онлайн, как быстро новые технологии и идеи проникают на сцену", - заявила театральный критик, эксперт театрального фестиваля "Золотая маска" Анна Ильдатова. В свою очередь руководитель Facebook по связям с государственными органами в России Ульяна Зинина отметила, что подобные группы формируют основу всего сообщества соцсети, ими пользуются более 1,4 млрд человек по всему миру.

Кроме того, Facebook совместно с иллюстратором Dasha Surma создал серию анимированных стикеров, которые можно добавить в stories для Facebook и Instagram. Их можно найти по хэштегам #theatregoingdigital или #театр.

Путеводитель - это продолжение серии мероприятий Facebook в России в рамках кампании Theatre Going Digital, запущенной в целях поддержки использования современных технологий в театрах, помощи театральным деятелям в сфере обучения цифровым навыкам и максимального распространения сведений о российской культуре. Россия стала первой страной, где был запустили подобный театральный проект.

 

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