Врачи рассказали, когда можно провести трансплантацию почек близнецам с Сахалина

Дети сахалинцев Дарьи и Сергея Кузнецовых нуждаются в скорейшей пересадке почек. В Сахалинской области такие сложные операции не проводят, поэтому оперировать близнецов будут в Москве. Однако сделать это может только ранее уволенный врач Михаил Каабак, которого по решению Минздрава РФ с 28 ноября снова приняли на работу.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Операция по трансплантации почек братьям-близнецам с Сахалина будет возможна в феврале после завершения вакцинации детей. Об этом сообщил ТАСС во вторник врач-трансплантолог Михаил Каабак.

Одного из братьев уже доставили в Российскую детскую клиническую больницу, сейчас ему вводят необходимые для операции вакцины. Второй малыш, страдающий аналогичным заболеванием, до этого дня находился в Южно-Сахалинске, его консультировали московские специалисты. Во вторник самолет с ним вылетел из Южно-Сахалинска в Москву.

"Трансплантация почки братьям планируется после завершения вакцинации. Роме в конце декабря введут вакцину против кори/краснухи/паротита/ветряной оспы, в начале января введут вакцину против гриппа. Индивидуальный график вакцинации Виталия будет определен в течение ближайших дней. При благоприятном сценарии операция будет в феврале", - сказал Каабак.

По его словам, мальчика сегодня должны доставить в Московскую детскую городскую клиническую больницу святого Владимира, где работает его лечащий врач. Второго ребенка вскоре переведут туда же. Каабак добавил, что после завершения вакцинации данные детей будут помещены в лист ожидания органов от посмертных доноров.

"Решение о типе трансплантации будет принято исходя из интересов близнецов и особенностей состояния их здоровья: качество почки от родственника лучше, но у посмертного донора можно взять больше сосудов для реконструкции или протезирования поврежденных сосудов у Ромы и Виталика", - пояснил Каабак.