Часть страниц Shutterstock заблокировали за оскорбление госсимволов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал некоторые страницы одного из крупнейших в мире американского фотобанка Shutterstock из-за контента, оскорбляющего государственные символы России. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Отдельные страницы Shutterstock внесены в реестр по требованию Генпрокуратуры (оскорбление госсимволов) и Роспотребнадзора (способы самоубийства). Доступ к этим страницам ограничивается, так как запрещенная информация не удалена", - сказали в пресс-службе.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Штраф за распространение таких материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения санкции возрастают до 100-200 тыс. рублей, в случае еще одной подобной публикации - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.