{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Часть страниц Shutterstock заблокировали за оскорбление госсимволов

В Роскомнадзоре сообщили, что отдельные страницы фотобанка также внесли в реестр по требованию Роспотребнадзора из-за содержащихся на них сведений о способах самоубийства
Описание
© charnsitr/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал некоторые страницы одного из крупнейших в мире американского фотобанка Shutterstock из-за контента, оскорбляющего государственные символы России. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

На эту тему

"Отдельные страницы Shutterstock внесены в реестр по требованию Генпрокуратуры (оскорбление госсимволов) и Роспотребнадзора (способы самоубийства). Доступ к этим страницам ограничивается, так как запрещенная информация не удалена", - сказали в пресс-службе.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Штраф за распространение таких материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения санкции возрастают до 100-200 тыс. рублей, в случае еще одной подобной публикации - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ГИБДД с октября 2020 года исключит "площадку" из экзамена на права
Как сообщили в Госавтоинспекции, проект соответствующего постановления готовится для подписания премьер-министром
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС