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Забайкалье должно успеть перейти на новую схему обращения с ТКО к 2020 году

Регион должен перейти на новую систему обращения с ТКО с 1 января
Полигон твердых бытовых отходов в пригороде Читы Евгений Епанчинцев/ТАСС
Описание
Полигон твердых бытовых отходов в пригороде Читы
© Евгений Епанчинцев/ТАСС

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Отложенный на год переход Забайкальского края на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) идет по графику - региональный оператор по обращению с ТКО занимается присоединением потребителей, до 20 декабря должен быть утвержден единый предельный тариф на его услуги, сообщили ТАСС в правительстве региона.

Забайкалье должно перейти на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2020 года, на год позже большинства регионов России. Власти края попросили отсрочку из-за его неготовности к реформе, которая могла привести к негативным последствиям как для природы, так и для местных жителей. В понедельник, 2 декабря, глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в интервью "Российской газете" назвал Забайкалье в числе трех регионов, которые, скорее всего, не успеют перейти на новую систему до начала 2020 года.

"По данным на начало декабря, региональный оператор, компания "Олерон+", охватила 100 тыс. жителей 22 населенных пунктов Забайкальского края (9,5% населения региона - прим. ТАСС). Процесс присоединения потребителей идет согласно графику, и к 1 января должен завершиться", - сказали в пресс-службе регионального Минприроды.

Региональный оператор 20 ноября направил тарифную заявку в региональную службу по тарифам и ценообразованию (РСТ). Как уточнили в РСТ, работа над единым предельным тарифом на услуги оператора продолжается, его утвердят не позднее 20 декабря.

С начала года в районах Забайкалья убрали свыше 900 незаконных свалок мусора - более половины от всех выявленных в регионе. С них вывезли более 210 тыс. кубометров мусора - 23 тыс. "Камазов". До конца года в крае намерены убрать остывшие 700 свалок.

"Работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в полном объеме проведены в Агинском, Газимуро-Заводском, Калганском и Шелопугинском районах, в поселке Агинское", - сказал глава краевого министерства Олег Некрасов. Больше всего мусора вывезли из Читы, Чернышевского и Могочинского районов. В краевом центре свалки убрали на 381 адресе, оттуда вывезли 46 тыс. кубометров мусора.

Отсрочка для Забайкалья

Реформа обращения с ТКО началась в РФ 1 января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Забайкалье должно перейти на новую систему обращения с ТКО 1 января 2020 года, на год позже большинства регионов России. Власти края попросили отсрочку из-за его неготовности к реформе, которая могла привести к негативным последствиям как для природы, так и для местных жителей. Российский экологический оператор 8 октября назвал Забайкальский край в числе трех регионов, которые рискуют не успеть подключиться к реформе в срок. В начале сентября губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью ТАСС сообщил, что власти региона не рассматривают возможности для новых отсрочек и намерены к 1 января 2020 года полностью подготовиться к переходу на новую систему обращения с ТКО.

В начале октября правительство Забайкальского края утвердило территориальную схему обращения с ТКО, которая является ключевым документом для перехода региона на новую систему с 1 января 2020 года. Схема предполагает строительство семи полигонов, семи сортировочных комплексов и 31 площадки временного накопления. Построить все полигоны планируется до 2023 года. Их намерены разместить в городе Петровск-Забайкальский, поселках Оловянная и Новая Чара, а также в Читинском, Шилкинском, Краснокаменском и Чернышевском районах.

После утверждения территориальной схемы региональный оператор по обращению с ТКО компания "Олерон+" должен провести электронные аукционы для определения операторов транспортировки отходов, которые будут обязаны перевозить их на территории своих лотов. Региональный оператор обязан разыграть не менее 50% от объема всего рынка ТКО Забайкальского края. Оставшиеся 50% он может транспортировать самостоятельно, либо привлечь к этому операторов по прямым договорам. Это необходимо для соблюдения конкуренции.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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