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Расследование ЧП с SSJ-100

Источник: семьи погибших при крушении SSJ-100 получили до 19 млн рублей компенсации

При этом собеседник агентства отметил, что сумма компенсации ущерба в каждой семье разная

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Страховая компания выплатила компенсации семьям всех погибших в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в размере до 19 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

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"Сумма компенсации ущерба в каждой семье разная. В качестве морального вреда выплаты составляют от 10 млн рублей до 15 млн рублей, не считая страховой компенсации в 2 млн рублей и 1 млн рублей от Соцстраха (Фонда социального страхования России - прим. ТАСС). Плюс в зависимости от регионов: какие-то [из них] 500 тыс. рублей выплатили, какие-то - 1 млн рублей из своих фондов", - рассказал собеседник агентства. По его словам, выплаты осуществляли также муниципальные образования.

Ранее адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы нескольких семей погибших, заявил ТАСС, что потерпевшие не будут заявлять иски о компенсации ущерба в отношении командира экипажа Дениса Евдокимова, обвиняемого в нарушении правил безопасности. По словам юриста, авиакомпания и страховая компания полностью выплатили ущерб потерпевшим. Адвокат назвал эти выплаты "самыми крупными в истории России", но отказался уточнять их размер.

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