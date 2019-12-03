Путин отметил важную роль гуманитарной сферы в наращивании международного сотрудничества

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного научного гуманитарного форума "От знания к действию", который проходит в Москве с 3 по 5 декабря. Текст приветствия опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Гуманитарная составляющая играет важную роль в наращивании плодотворного международного сотрудничества. Конструктивное взаимодействие в этой сфере открывает новые возможности для реализации совместных проектов и программ в науке, образовании, культуре, в добровольческом, волонтерском движении, способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми, молодежным, студенческим обменам", - говорится в приветствии.

По словам главы государства, наряду с развитием естестенно-научных дисциплин, гуманитарные науки "служат одним из ключевых факторов успешного решения приоритетных государственных задач". Гуманитарные знания определяют мировоззрение подрастающего поколения и "воспитывают у молодых людей приверженность к незыблемым духовно-нравственным ценностям и гуманистическим идеалам", считает президент.

В форуме примут участие около 50 российских ученых из разных научных центров страны и около 30 иностранных специалистов из Австрии, Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, США, Польши и Франции.