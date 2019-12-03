Кабмин предложил расширить круг лиц, имеющих право на ускоренное получение гражданства РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект, который позволит получать гражданство РФ в упрощенном порядке всем иностранцам, чьи дети уже имеют российские паспорта и достигли 18 лет, а не только нетрудоспособным. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно действующим нормам, рассчитывать на упрощенный порядок могут лишь нетрудоспособные лица, имеющие дееспособных совершеннолетних детей - граждан РФ. Согласно пояснительным материалам, в 2017 году гражданство в соответствии с указанной нормой приобрели 7362 иностранных гражданина, в 2018 году - 8250 иностранных граждан, за 6 месяцев 2019 года - 4413 иностранных граждан.

Как указывают разработчики, "в целях привлечения в экономику Российской Федерации дополнительных трудовых ресурсов законопроектом предлагается" исключить "такое обязательное условие, как нетрудоспособность, для упомянутой категории соискателей гражданства Российской Федерации". "Условие о дееспособности совершеннолетних детей является в данном случае предупредительной мерой и позволит приобретать гражданство Российской Федерации иностранным гражданам, поддерживающим родственные отношения со своей семьей и взрослыми детьми", - указывают в кабмине.

Помимо этого, законопроектом предусмотрено уточнение, согласно которому решение о принятии в гражданство несовершеннолетних в упрощенном порядке может быть принято даже в том случае, если соискателю исполнилось 18 лет в период рассмотрения заявления, поданного его законными представителями.