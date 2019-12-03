Мемориальную доску Иосифу Кобзону открыли на доме детского творчества в Забайкалье

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который более 20 лет представлял в Госдуме РФ интересы жителей Забайкальского края, присвоили Дому детского творчества в поселке Агинское. На его здании открыли мемориальную доску, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа.

Кобзон с 1997 по 2007 год представлял в Госдуме Агинский Бурятский автономный округ, а с 2007 года являлся депутатом от Забайкальского края. В 2010 году ему присвоили звание почетного гражданина края.

"Мемориальную доску открыли на здании Дома детского творчества поселка Агинское, которому постановлением [местной] думы присвоено имя Иосифа Кобзона. Такое решение связано с тем, что Иосиф Давыдович внес большой вклад в развитие культуры поселка Агинское, всего Агинского Бурятского округа - при его помощи в районе создали и развивали дома детского творчества, дома культуры, музыкальные школы", - сказали в пресс-службе.

В церемонии открытия участвовал член Совета Федерации, бывший глава Агинского Бурятского автономного округа Баир Жамсуев, который много лет работал вместе с Кобзоном. "Иосиф Давыдович был выдающимся творческим деятелем. <...> Но если до 1997 года мы знали Кобзона как артиста и общественного деятеля, то дорогу в большую политику ему как депутату Государственной думы доверили именно избиратели Агинского Бурятского округа. Он это очень ценил, гордился этим", - сказал он.

В октябре 2017 года в забайкальском поселке Агинское установили первый в России бюст певца, а в июне 2018 года "звезду" народного артиста СССР открыли на аллее с именами выдающихся забайкальцев в центре Читы. С 2004 года в поселке Агинское проходил турнир по боксу на призы Кобзона, который с 2018 года проводят в память о нем. Кроме того, в августе этого года, в первую годовщину смерти певца, мемориальную доску в память о нем открыли на здании читинского Дома офицеров.

В этом году в Забайкалье впервые провели конкурс вокалистов "Я люблю тебя, жизнь", посвященный Кобзону. В нем участвовали исполнители из Москвы, Екатеринбурга, Улан-Удэ и Забайкальского края.