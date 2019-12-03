Российские суды в 2019 году прекратили каждое четвертое рассматриваемое уголовное дело

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские суды за девять месяцев этого года прекратили рассматриваемые уголовные дела в отношении каждого четвертого обвиняемого. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ.

"[За девять месяцев этого года] рассмотрены уголовные дела в отношении 602 тыс. лиц, из них судом прекращены дела в отношении 139 тыс. лиц, то есть 23%, почти каждое четвертое дело, в отношении каждого четвертого привлеченного к уголовной ответственности", - сказал Лебедев.