Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Кунцевского суда Москвы, где идет рассмотрение дела в его отношении по существу.

"Вину не признаю. Да, я считаю ряд нынешних российских политиков своими политическими противниками, но ни к каким экстремистским действиям в отношении них я не призывал", - сказал он. Жуков подчеркнул, что уважает действующий в РФ конституционный строй. "Доказательством этому может быть мое участие в выборах в Мосгордуму в этом году, это было в полном соответствии с конституционным строем. Я всегда подчеркивал бесперспективность ведения политической борьбы с помощью насилия", - сказал он.

Перед этим прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого следует, что Жуков не позднее 11 декабря 2012 года решил привлечь неограниченный круг лиц к антиправительственной деятельности. "Для этого в период с 2012 по 2017 год Жуков разместил на своем канале YouTube несколько роликов, в том числе "Мирная революция возможна", "Митинги прошли. Что дальше?", совершив тем самым деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремизму")", - сказал гособвинитель.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ), а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поддержать Жукова в зале суда пришли преподаватели ВШЭ, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, который символически устроил подсудимого в штат газеты в знак его поддержки.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. В ходе расследования были арестованы более 10 человек.