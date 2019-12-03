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С начала года в России произошло более 360 происшествий с судьями

Генеральный директор судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев сообщил, что среди них два покушения на жизнь и здоровье и одно убийство

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 360 происшествий с судьями произошло за 11 месяцев этого года, включая два покушения и одно убийство. Об этом сообщил генеральный директор судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев.

"За 11 месяцев было зарегистрировано свыше 360 происшествий с судьями, в том числе два покушения на жизнь и здоровье судей, 29 фактов угроз судьям в связи с осуществлением ими правосудия, а также, к большому сожалению, одно убийство", - сказал Гусев, выступая на пленарном заседании Совета судей.

По его словам, меры безопасности применены в отношении 83 судей. Безопасность судей обеспечена совместно с сотрудниками МВД России, Росгвардии и Федеральной службой судебных приставов.

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