ВЦИОМ: в рационе россиян преобладают хлеб, растительные масла и свежие овощи

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Почти 80% опрошенных россиян ежедневно употребляют хлеб и хлебобулочные изделия, свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В структуре рациона питания россиян наиболее часто употребляемыми продуктами являются хлеб, хлебобулочные изделия и растительные масла. Не реже двух раз в неделю их употребляют 91% респондентов", - говорится в сообщении.

Опрос показал, что ежедневно растительные масла и свежие овощи употребляют более половины граждан России (57% и 51%). Молочные продукты, мясо, крупы и макаронные изделия присутствуют в рационе большинства (порядка 80%) опрошенных россиян несколько раз в неделю.

Мнения респондентов относительно того, считают ли они свое питание правильным, разделились почти поровну (48% считают его правильным и столько же неправильным). "Под правильным питанием россияне понимают в первую очередь отказ от вредных продуктов (43%). Около трети респондентов связывают данное понятие с принятием небольших порций пищи 4-5 раз в день (35%), употреблением достаточного количества воды (35%), потреблением только органических продуктов (33%), умеренным питанием (31%) и контролем состава пищи (30%)", - сообщается в материалах опроса.

По данным ВЦИОМ, под полезными продуктами россияне подразумевают в первую очередь пищу без ГМО (45%), товары с натуральными компонентами (27%), отсутствие в еде агрохимикатов, пестицидов (26%) и промышленных трансжиров (21%). При выборе продуктов опрошенные ориентируется на свежесть (48%), цену (31%), отсутствие ГМО (28%) и страну производства (24%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26-27 сентября 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.