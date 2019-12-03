Средняя температура на Земле может к концу века вырасти более чем на 3 градуса

ЖЕНЕВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. К концу столетия средняя температура на Земле может повыситься более чем на 3 градуса Цельсия, если человечество не предпримет срочных мер по снижению эмиссии парниковых газов. Об этом завил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас, комментируя опубликованные во вторник предварительные прогнозы ВМО, согласно которым период 2010-2019 годов имеет все шансы стать самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год - занять второе или третье место в списке наиболее теплых.

"Не предпринимая сейчас срочных мер в сфере климата, мы движемся к росту температуры более чем на 3 градуса Цельсия к концу этого века, что приведет к еще более пагубным последствиям для благополучия людей", - сказал Таалас. Он подчеркнув, что мир не приближается к целям, зафиксированным в Парижском соглашении по климату.

Как подчеркивается в докладе ВМО, "глобальная средняя температура с января по октябрь была на 1,1 градуса Цельсия плюс-минус 0,1 градуса выше доиндустриального уровня (1850-1900)", а 2019 год, как ожидается, "станет вторым или третьим из самых теплых". Пока что пальму первенства в этом отношении удерживает 2016 год, когда имел место "исключительно сильный феномен Эль-Ниньо".

В ВМО отметили, что с 1980 года "каждое последующее десятилетие было теплее предыдущего". 2019 год запомнится необычно высокой температурой в обширных районах Арктики. Теплее обычного было также на большей части суши в Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Океании. В то же время на значительной части территории в США было холоднее средних температурных значений.

Согласно данным спутниковых наблюдений, в октябре средний уровень моря поднялся до самой высокой отметки со времени начала в 1993 году ведения такого мониторинга. Одновременно в 2019 году росла кислотность морей. Более 90% тепловой энергии, связанной с ростом концентрации парниковых газов, аккумулируется океанами.

Протяженность морского льда в Арктике в сентябре была третьей в списке самых малых в истории наблюдений. Что касается протяженности морского льда в Антарктике, то до 2016 года она медленно росла. В конце 2016 года протяженность льда резко сократилась, и сейчас "остается на относительно низком уровне". В Гренландии с сентября 2018 года по август 2019-го ледяной щит утратил 329 гигатонн льда. Согласно спутниковым наблюдениям, с 2002 по 2016 год остров терял в среднем ежегодно примерно по 260 гигатонн ледяной массы. Максимума этот процесс достиг в 2011-2012 годах - растаяло 468 гигатонн.

Волны тепла и наводнения стали более частыми

Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла в 2018 году новых высот, напоминает ВМО. В частности, уровень углекислого газа вырос до 407,8 (плюс-минус 0,1) частиц на миллион. Это на 47% больше, чем в 1750 году. Сведения за 2019 год станут известны в 2020 году.

Волны тепла в Европе летом нынешнего года негативно сказались на здоровье людей. В частности, в Нидерландах было зарегистрировано 2964 случая смерти вследствие жары, что почти на 400 смертей больше. "В 2019 году риски, связанные с погодой и климатом, нанесли тяжелый удар, - отметил Таалас. - Волны тепла и наводнений, которые обычно приходят один раз в сто лет, становятся более регулярными. От разрушительных тропических циклонов пострадали страны от Багамских островов до Японии и Мозамбика. Природные пожары бушевали в Арктике и Австралии". С января по июнь 2019 года появилось более 10 млн новых перемещенных лиц. При этом 7 млн из них покинули свои дома вследствие угрозы стихийных бедствий.

Окончательные данные ВМО о состоянии климата в 2019 году будут опубликованы, как ожидается, в марте 2020 года.

Парижское соглашение по климату было достигнуто 12 декабря 2015 года по итогам международного саммита. Его участники условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи.