В ГИБДД сообщили о росте ДТП с начинающими водителями с начала года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число ДТП, произошедших по вине начинающих водителей, в этом году увеличилось на несколько процентов. Об этом сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

"В настоящее время, по предварительным итогам 11 месяцев текущего года, тенденция к снижению аварийности, связанной с виной начинающих водителей, приостановилась. В настоящее время имеется даже небольшой рост, пускай в 1%-2% по основным показателям", - сказал он на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

Гиляков отметил, что за последние пять лет количество ДТП, произошедших по вине начинающих водителей, снизилось более чем в 2 раза, а также снизилось количество погибших и раненых в этих дорожно-транспортных происшествиях.