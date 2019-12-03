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В ГИБДД сообщили о росте ДТП с начинающими водителями с начала года

При этом в ГИБДД отметили, что за последние пять лет количество ДТП, произошедших по вине начинающих водителей, снизилось более чем в 2 раза

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число ДТП, произошедших по вине начинающих водителей, в этом году увеличилось на несколько процентов. Об этом сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

"В настоящее время, по предварительным итогам 11 месяцев текущего года, тенденция к снижению аварийности, связанной с виной начинающих водителей, приостановилась. В настоящее время имеется даже небольшой рост, пускай в 1%-2% по основным показателям", - сказал он на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

Гиляков отметил, что за последние пять лет количество ДТП, произошедших по вине начинающих водителей, снизилось более чем в 2 раза, а также снизилось количество погибших и раненых в этих дорожно-транспортных происшествиях.

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