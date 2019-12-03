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Суд в России не реабилитировал советского офицера, расстрелянного за переход к фашистам

С требованием о реабилитации Андрея Севастьянова в суд обратились его потомки

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России отказался реабилитировать бывшего советского офицера Андрея Севастьянова, который участвовал в Великой Отечественной войне и перешел на сторону вермахта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил отказать представителям Севастьянова в его реабилитации", - сказали в суде.

Севастьянов в 1915 году добровольно участвовал в Первой мировой войне, дослужился до звания штабс-капитана. Воевал в Красной армии в годы гражданской войны, после нее работал бухгалтером в Москве и в 1927 году был осужден на семь лет за растрату и незаконные валютные операции, однако сбежал и скрывался от следствия.

С началом Великой Отечественной войны Севастьянов добровольцем ушел на фронт и 18 сентября 1941 года попал в плен. С 1942 года он сотрудничал с вермахтом, а с 1943 года вступил в Русскую освободительную армию коллаборациониста Андрея Власова, там ему присвоили звание генерал-майора. В 1945 году Севастьянов сдался в плен американским войскам, требовал политического убежища в США, однако был выдан советскому правительству. В 1947 голу Военная коллегия Верховного суда приговорила офицера царской, советской и немецко-фашисткой армий к расстрелу за государственную измену. Приговор был приведен в исполнение. Потомки Севастьянова подали в суд с требованием его реабилитировать.

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Россия
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