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ГИБДД с октября 2020 года исключит "площадку" из экзамена на права

Как сообщили в Госавтоинспекции, проект соответствующего постановления готовится для подписания премьер-министром
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября следующего года. Об этом сообщил журналистам начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

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"ГИБДД России сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года", - сказал он во вторник на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения. Гиляков отметил, что проект постановления в настоящее время находится в правительстве и готовится для подписания премьер-министром.

Ранее сообщалось, что ГИБДД планировала объединить этапы "площадка" и "город" при сдаче экзамена на права. При этом Минэкономразвития раскритиковало подготовленный МВД проект постановления правительства о замене двух экзаменов одним, однако позже ведомствам удалось прийти к единому мнению.

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