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Московские школы признаны одними из лучших в мире по качеству образования

По уровню читательской, естественно-научной и математической грамотности система Москвы входит в шесть лучших образовательных систем мира

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московские школы по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) признаны одними из лучших в мире. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель департамента по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреас Шляйхер.

PISA - крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений, которая реализуется под эгидой ОЭСР. Исследование оценивает читательскую, математическую и естественно-научную грамотность и проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру. Кроме межстранового исследования, PISA также проводится по отдельным городам и регионам. В 2018 году участие в нем приняли более 7 тыс. учащихся из 151 школы Москвы, отобранные методом случайной выборки.

"По всем направлениям Москва занимает лидирующие позиции и входит в десятку лучших. Результаты исследования показали высокие компетенции и развитый ум московских школьников", - сообщил Шляйхер.

Столица и страны

По его словам, по читательской грамотности результаты московских школьников выросли до 534 баллов по сравнению с 519 баллами в исследовании 2016 года. В сравнении с результатами стран, принимавших участие в исследовании PISA, Москва переместилась с шестого на третье место, обойдя Канаду, Финляндию и Ирландию. Лучший результат по этому направлению показали только школьники из Сингапура и четырех китайских провинций: Пекина, Шанхая, Цзянсу и Гуандуна.

По математической грамотности Москва вошла в пятерку мировых лидеров, результат столичных школ вырос с 531 до 534 баллов. На этот раз московские школьники опередили сверстников из Японии, Нидерландов, Финляндии и Канады, но уступили ученикам Сингапура и китайских провинций.

По естественно-научной грамотности Москва поднялась с 12 на 6 место благодаря росту баллов с 513 до 528. Столица обошла Финляндию, Республику Корея, Канаду, Тайвань и Великобританию. Лучший результат показали лишь школьники из китайских провинций, Сингапура, Эстонии и Японии.

Москва и Россия

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что итоги исследования "поставят окончательную точку в обсуждении" правильности проводимой образовательной политики столицы.

"Базовое условие, которое позволило достичь улучшения результатов, - это выработанная еще в 2011 году стратегия, направленная на то, чтобы не создавать отдельные сильные школы, а создать всем школам города равные возможности и требовать от них хорошего качества образования вне зависимости от того, в каком районе города эта школа располагается", - отметила Ракова.

В свою очередь глава Рособрнадзора Сергей Кравцов добавил, что опыт Москвы будет проанализирован и использован в российских регионах.

"Московские школы демонстрируют высокие результаты во всех международных сравнительных исследованиях качества образования. Важнейшее достижение Москвы - обеспечение массового качественного образования. Москва заняла первое место среди регионов России в рейтинге управленческих механизмов, который Рособрнадзор впервые составил в этом году", - прокомментировал результаты Кравцов.

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