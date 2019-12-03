Председатель ВС сообщил, что впервые сократилось число осужденных в особом порядке

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число осужденных в особом порядке в России впервые серьезно сократилось. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ.

"Следует отметить, что количество лиц, осужденных в особом порядке судебного разбирательства (когда обвиняемый соглашается с предъявленным обвинением и суд не исследует доказательства - прим. ТАСС) в этом году значительно сократилось - на 87 тыс. (подсудимых за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) или на 11%", - сообщил Лебедев.

Вместе с тем, в этом порядке по-прежнему выносится большинство судебных решений по уголовным делам. За девять месяцев этого года в особом порядке рассмотрены дела в отношении 344 тыс. или 57% подсудимых. "И тем не менее, даже в этом порядке судебного разбирательства судами прекращены дела в отношении 56 тыс. или 16%", - отметил Лебедев.

Особый порядок был введен в УПК в 2002 году и с тех пор проходил рост уголовных дел, рассмотренных в таком порядке. В марте генпрокурор России Юрий Чайка предложил отменить особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях, оставив его для рассмотрения дел о преступлениях небольшой и средней тяжести.

В свою очередь Минюст России предлагает отметить особый порядок рассмотрения дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних для того, чтобы разбираться и делать выводы по всем видам преступлений в отношении детей и подростков.