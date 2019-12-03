{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Председатель ВС сообщил, что впервые сократилось число осужденных в особом порядке

Вячеслав Лебедев отметил, что количество лиц, осужденных без изучения доказательств, сократилось - на 87 тыс. за девять месяцев 2019 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число осужденных в особом порядке в России впервые серьезно сократилось. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ.

"Следует отметить, что количество лиц, осужденных в особом порядке судебного разбирательства (когда обвиняемый соглашается с предъявленным обвинением и суд не исследует доказательства - прим. ТАСС) в этом году значительно сократилось - на 87 тыс. (подсудимых за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) или на 11%", - сообщил Лебедев.

Вместе с тем, в этом порядке по-прежнему выносится большинство судебных решений по уголовным делам. За девять месяцев этого года в особом порядке рассмотрены дела в отношении 344 тыс. или 57% подсудимых. "И тем не менее, даже в этом порядке судебного разбирательства судами прекращены дела в отношении 56 тыс. или 16%", - отметил Лебедев.

Особый порядок был введен в УПК в 2002 году и с тех пор проходил рост уголовных дел, рассмотренных в таком порядке. В марте генпрокурор России Юрий Чайка предложил отменить особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях, оставив его для рассмотрения дел о преступлениях небольшой и средней тяжести.

В свою очередь Минюст России предлагает отметить особый порядок рассмотрения дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних для того, чтобы разбираться и делать выводы по всем видам преступлений в отношении детей и подростков.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Подразделение Росприроднадзора появится в Норильске в 2020 году
Также глава ведомства Светлана Радионова сообщила, что планируется создать постоянно действующую лабораторию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС