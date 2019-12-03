Песков не знает, будет ли реализована идея пластиковых паспортов с графой "национальность"

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Идея о введении в России пластиковых паспортов с графой "национальность" в прикладном плане не обсуждается, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов во вторник внес в Госдуму проект закона о едином перечне документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, предусматривающий введение в России пластиковой карты с возможностью записывать на нее данные. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"Там нечего комментировать, никаких решений на этот счет не принималось и, насколько я знаю, особых дискуссий не ведется в прикладном плане", - сказал представитель Кремля. Он признался: "Сейчас я не могу сказать, эта инициатива получит какое-то продолжение в прикладном плане или не получит".