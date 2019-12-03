Российская НКО просит дать Роскомнадзору право досудебной блокировки

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Представители российской некоммерческой организации "Фонд защиты национальных ценностей" хотят обратиться к Госдуме с просьбой наделить Роскомнадзор полномочиями по досудебной блокировке в интернете контента, содержащего оскорбления госсимволов или ложную информацию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда во вторник.

"Фонд защиты национальных ценностей готов ходатайствовать перед Госдумой о внесении в закон поправок в части предоставления Роскомнадзору полномочий использовать досудебную блокировку интернет-ресурсов с противоправным контентом", - говорится в сообщении. В фонде добавили, что депутатам Госдумы также предложат "рассмотреть вопрос о наложении на владельцев СМИ и пабликов в социальных сетях обязательств в области отслеживания размещаемых материалов на предмет противоправного контента и модерации комментариев".

В фонде сообщили, что сотрудники организации "уже длительное время борются с распространением в интернете материалов, оскорбляющих государственные символы России, и ложными новостями". "И накопленный экспертами фонда опыт четко указывает на то, что существующая законодательная база противодействия злоумышленникам изобилует критически значимыми пробелами", - подчеркнули в фонде.

В организации отметили, что сейчас Роскомнадзор лишен права самостоятельно блокировать противоправные материалы. "Чтобы удалить их из общего доступа, Роскомнадзор должен первоначально получить представление, подписанное генеральным прокурором или его заместителем. При этом документы такого рода в обязательном порядке проходят длительный путь согласований. В результате между поступлением жалобы на появившийся в сети противозаконный материал и принятием решения о его блокировке проходят долгие месяцы", - говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что Роскомнадзор 29 ноября опубликовал перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших в сети недостоверную информацию. "Однако этого явно недостаточно, чтобы изменить ситуацию коренным образом. Кроме того, помимо очевидной пользы, эта мера может принести и к негативным последствиям. Появление в открытом доступе упомянутого списка может привести к популяризации как СМИ, публикующих недостоверную информацию, так и отдельных пабликов в соцсетях, специализирующихся на огульной критике государства, патриотизма и традиционных ценностей", - считают в организации.

О законах

Законы о блокировке недостоверных новостей, а также размещаемых в интернете материалов, которые оскорбляют общество, государственные символы и институты власти РФ, вступили в силу 29 марта.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Штраф за распространение таких материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения санкции возрастают до 100-200 тыс. рублей, в случае еще одной подобной публикации - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей. Документом были введены также штрафы за распространение фейковых новостей. Закон предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой, на должностных лиц - от 60 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц