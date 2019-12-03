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Синоптики назвали погоду в Москве потенциально опасной

Также желтый уровень погодной опасности объявлен в девяти регионах ЦФО
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столице и еще девяти регионах Центрального федерального округа во вторник в связи с гололедицей. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Степень интенсивности опасных явлений - желтый. Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в Москве гололедица прогнозируется до утра пятницы. В Белгородской, Владимирской, Смоленской, Тульской и Ярославской областях гололедица будет наблюдаться до среды, в Московской, Ивановской, Тамбовской областях - до четверга, а в Воронежской области - только во вторник.

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Россия
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