Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов заявил, что должен начать "жизнь с нуля"

"Хотел бы прежде всего сказать о признании вины и глубоком своем раскаянии. Если бы события можно было вернуть, я бы сделал все по-другому, - сказал он. - Свою жизнь мне придется начать с нуля, как человеку, окончившему только что учебное заведение", - сказал он.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении более 14 млрд рублей, заявил, что признает вину и начнет жизнь заново после отбытия наказания. Об этом он сказал в последнем слове в Басманном суде Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Подсудимый также извинился перед потерпевшими и просил учесть признание вины при вынесении ему приговора. "Я не предпринимал никакого шага, чтобы избежать [погашения ущерба], никакие ценности я не вывозил", - подчеркнул он. Защита подсудимого в свою очередь просила суд вынести справедливый и законный приговор. Оглашение приговора начнется в 14:00 мск 16 декабря. "Суд удаляется в совещательную комнату. Оглашение приговора состоится в 14:00 мск 16 декабря", - сказала председательствующая судья Ирина Вырышева.

Кузнецов обвиняется в совершении десяти преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), девяти преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств"), и трех преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Общая сумма ущерба по 22 эпизодам составляет более 14 млрд рублей. Экс-министр полностью признал вину.

Как ранее сообщали в Следственном комитете, по версии следствия, в 2005-2008 годах Кузнецов в составе организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на сумму более 14 млрд рублей. Похищенные деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. На них были куплены предметы роскоши и недвижимости за границей. Кроме того, Кузнецов и его сообщники растратили бюджетные средства.

Ранее семь участников этой преступной группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске. Заочно осуждена на 11 лет бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах, которая скрывается в США. Она признана виновной в мошенничестве, легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. В 2014 году приговором Басманного Москвы сестра подсудимого Елена Кузнецова признана виновной в мошенничестве, растрате и легализации имущества, приобретенного незаконным путем, и осуждена на семь лет лишения свободы. Ущерб, нанесенный действиями Кузнецовой, оценивается в 2,4 млрд рублей.

В новость внесена правка (14:11 мск) — уточняется даты оглашения приговора, правильно - 16 декабря.