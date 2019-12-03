{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов заявил, что должен начать "жизнь с нуля"

Подсудимый признал вину в хищении более 14 млрд рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении более 14 млрд рублей, заявил, что признает вину и начнет жизнь заново после отбытия наказания. Об этом он сказал в последнем слове в Басманном суде Москвы, передает корреспондент ТАСС.

"Хотел бы прежде всего сказать о признании вины и глубоком своем раскаянии. Если бы события можно было вернуть, я бы сделал все по-другому, - сказал он. - Свою жизнь мне придется начать с нуля, как человеку, окончившему только что учебное заведение", - сказал он.

На эту тему

Подсудимый также извинился перед потерпевшими и просил учесть признание вины при вынесении ему приговора. "Я не предпринимал никакого шага, чтобы избежать [погашения ущерба], никакие ценности я не вывозил", - подчеркнул он. Защита подсудимого в свою очередь просила суд вынести справедливый и законный приговор. Оглашение приговора начнется в 14:00 мск 16 декабря. "Суд удаляется в совещательную комнату. Оглашение приговора состоится в 14:00 мск 16 декабря", - сказала председательствующая судья Ирина Вырышева.

Кузнецов обвиняется в совершении десяти преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), девяти преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств"), и трех преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Общая сумма ущерба по 22 эпизодам составляет более 14 млрд рублей. Экс-министр полностью признал вину.

Как ранее сообщали в Следственном комитете, по версии следствия, в 2005-2008 годах Кузнецов в составе организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на сумму более 14 млрд рублей. Похищенные деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. На них были куплены предметы роскоши и недвижимости за границей. Кроме того, Кузнецов и его сообщники растратили бюджетные средства.

Ранее семь участников этой преступной группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске. Заочно осуждена на 11 лет бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах, которая скрывается в США. Она признана виновной в мошенничестве, легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. В 2014 году приговором Басманного Москвы сестра подсудимого Елена Кузнецова признана виновной в мошенничестве, растрате и легализации имущества, приобретенного незаконным путем, и осуждена на семь лет лишения свободы. Ущерб, нанесенный действиями Кузнецовой, оценивается в 2,4 млрд рублей.

В новость внесена правка (14:11 мск) — уточняется даты оглашения приговора, правильно - 16 декабря.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Участники "Вузпромэкспо-2019" обсудят цифровую трансформацию высшего образования
Предполагается, что одним из приоритетов новой системы станет повышение академической мобильности студентов и разработка образовательного контента, интегрированного в персональные траектории развития
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС