{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Благотворительный фонд в Перми обвинил жильцов элитного дома в попытках сорвать его работу

По словам представителей организации, конфликт между сторонами возник из-за того, что подопечные фонда ходили в офис через двор дома

ПЕРМЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Перми начали проверку после обращений сотрудников благотворительного фонда "Я помогаю детям", пожаловавшихся на жильцов элитного дома в центре города, которые препятствуют их деятельности. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе самого фонда, который помогает нуждающимся многодетным, малообеспеченным семьям и людям, оказавшимся в социально опасном положении, во вторник сотрудники организации не смогли попасть в свой офис из-за того, что вход в него был "завален снегом и залит водой, получилась такая ледяная блокада, а в замке была смесь из спичек и клея". По мнению фонда, это сделали жильцы дома, которым не нравится, что подопечные "Я помогаю детям" ходят в офис через двор - на этой почве между сторонами возник конфликт.

"По данному обращению проводится проверка", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Также в фонде рассказали, что жильцы дома неоднократно отключали им воду и электричество, а в пятницу один из них облил водой из шланга электрика и сотрудницу фонда.

ТАСС пока не располагает комментарием уполномоченного представителя собственников дома, его телефон не отвечает.

Благотворительный фонд "Я помогаю детям" -  региональная общественная организация, которая занимается поддержкой ребят, находящихся в социально опасном положении, а также из нуждающихся многодетных, малообеспеченных семей Пермского края. У фонда есть учредители - это одна из пермских многодетных семей, а существует фонд на пожертвования волонтеров. Ежегодно они помогают более 2,5 тыс. человек, оказывая комплексную помощь, как материальную, так и моральную. Подопечные получают продукты, обувь, одежду и прочие необходимые вещи, а также посещают различные мероприятия, организованные фондом.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Участники "Вузпромэкспо-2019" обсудят цифровую трансформацию высшего образования
Предполагается, что одним из приоритетов новой системы станет повышение академической мобильности студентов и разработка образовательного контента, интегрированного в персональные траектории развития
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС