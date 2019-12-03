Благотворительный фонд в Перми обвинил жильцов элитного дома в попытках сорвать его работу

ПЕРМЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Перми начали проверку после обращений сотрудников благотворительного фонда "Я помогаю детям", пожаловавшихся на жильцов элитного дома в центре города, которые препятствуют их деятельности. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе самого фонда, который помогает нуждающимся многодетным, малообеспеченным семьям и людям, оказавшимся в социально опасном положении, во вторник сотрудники организации не смогли попасть в свой офис из-за того, что вход в него был "завален снегом и залит водой, получилась такая ледяная блокада, а в замке была смесь из спичек и клея". По мнению фонда, это сделали жильцы дома, которым не нравится, что подопечные "Я помогаю детям" ходят в офис через двор - на этой почве между сторонами возник конфликт.

"По данному обращению проводится проверка", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Также в фонде рассказали, что жильцы дома неоднократно отключали им воду и электричество, а в пятницу один из них облил водой из шланга электрика и сотрудницу фонда.

ТАСС пока не располагает комментарием уполномоченного представителя собственников дома, его телефон не отвечает.

Благотворительный фонд "Я помогаю детям" - региональная общественная организация, которая занимается поддержкой ребят, находящихся в социально опасном положении, а также из нуждающихся многодетных, малообеспеченных семей Пермского края. У фонда есть учредители - это одна из пермских многодетных семей, а существует фонд на пожертвования волонтеров. Ежегодно они помогают более 2,5 тыс. человек, оказывая комплексную помощь, как материальную, так и моральную. Подопечные получают продукты, обувь, одежду и прочие необходимые вещи, а также посещают различные мероприятия, организованные фондом.