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Волин сообщил, что примерно 10-15 млрд рублей рекламного рынка РФ приходится на блогеров

Замглавы Минкомсвязи отметил, что это сопоставимо с общим объемом рекламы на всех российских радиостанциях

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Объем рекламы у блогеров сегодня составляет порядка 10-15 млрд рублей, что сопоставимо с общим объемом рекламы на всех российских радиостанциях. Об этом заявил во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

"Мы можем на сегодняшний день констатировать тот факт, что блогеры, которые у нас есть, на сегодняшний день уже оттягивают от 10 млрд до 15 млрд рублей в год. Это сопоставимо с объемом рекламы на всех радиостанциях РФ. Причем эти 10-15 млрд - они не дополнительные, они перераспределились из тех рекламных бюджетов, которые пришли на рынок, следовательно, их недополучили те люди, которые профессионально считают себя представителями индустрии, которые производят контент", - сказал он на ежегодной бизнес-конференции для операторов кабельного и спутникового телевидения, которую проводит "Первый канал. Всемирная сеть" (ПКВС).

Волин считает, что это серьезный вызов и удержать пользователя можно только при помощи интересного и конкурентноспособного контента.

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