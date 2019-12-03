Волин сообщил, что примерно 10-15 млрд рублей рекламного рынка РФ приходится на блогеров

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Объем рекламы у блогеров сегодня составляет порядка 10-15 млрд рублей, что сопоставимо с общим объемом рекламы на всех российских радиостанциях. Об этом заявил во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

"Мы можем на сегодняшний день констатировать тот факт, что блогеры, которые у нас есть, на сегодняшний день уже оттягивают от 10 млрд до 15 млрд рублей в год. Это сопоставимо с объемом рекламы на всех радиостанциях РФ. Причем эти 10-15 млрд - они не дополнительные, они перераспределились из тех рекламных бюджетов, которые пришли на рынок, следовательно, их недополучили те люди, которые профессионально считают себя представителями индустрии, которые производят контент", - сказал он на ежегодной бизнес-конференции для операторов кабельного и спутникового телевидения, которую проводит "Первый канал. Всемирная сеть" (ПКВС).

Волин считает, что это серьезный вызов и удержать пользователя можно только при помощи интересного и конкурентноспособного контента.