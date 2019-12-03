МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Генпрокурор России Юрий Чайка сообщил о разработке новой редакции закона "О прокуратуре" на встрече в Эр-Рияде с генпрокурором Саудовской Аравии Саудом бен Абдаллой аль-Муаджабом.

"Генпрокурор России предложил саудовским прокурорам подробнее рассказать о полномочиях и особенностях регламентации работы органов прокуратуры Саудовской Аравии. Эта информация является особенно значимой в связи с разработкой новой редакции закона о прокуратуре России и необходимостью учета мирового положительного опыта для совершенствования деятельности российской прокуратуры", - сообщили журналистам в российском надзорном ведомстве.

В ходе встречи с саудовским коллегой Чайка отметил, что отношения между двумя государствами направлены на укрепление мира и безопасности, а прокуратуры в этом процессе играют одну из ключевых ролей в обеспечении правопорядка и законности. Он напомнил, что в апреле этого года в Москве был подписан меморандум о сотрудничестве между прокуратурами России и Саудовской Аравии, который предусматривает обмен информацией о национальных правовых системах и законодательстве, а также опытом практической деятельности и обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес. Чайка также пригласил иностранных коллег на встречу в Россию, посвященную в том числе вопросам обеспечения информационной безопасности и противодействия преступлениям с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, в ходе рабочей поездки состоялась встреча Чайки с министром юстиции Саудовской Аравии Валидом бен Мухаммедом ас-Самаани. Там он отметил, что в России ведутся реформы судебной системы, направленные на повышение доступности и качества правосудия. Аналогичный процесс происходит и в Саудовской Аравии в рамках концепции "Видение-2030". Стороны договорились проработать вопрос о подписании соглашения о сотрудничестве.