МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Научная конференция "Уроки Нюрнберга" пройдет в России в ноябре 2020 года. Об этом сообщил во вторник первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко на Всероссийском патриотическом форуме.

"В ноябре 2020 года состоится международная научная конференция "Уроки Нюрнберга", - сказал Кириенко и добавил, что на конференции будет рассмотрен Нюрнбергский процесс "с учетом новых уникальных документов о политике геноцида, проводимой нацистами на территории РФ".

"Сегодня находятся люди, у которых хватает совести возвращаться к Нюрнбергскому процессу и оспаривать его решение", - подчеркнул Кириенко.

Также в рамках форума он рассказал о предстоящих проектах Года памяти и славы, который будет отмечаться в 2020 году. "Очень важно использовать современные интерактивные форматы и технологии, которые обсуждаются на форуме, потому что важно привлечь, в первую очередь, подрастающее поколение, которое живет в мире современных технологий", - отметил Кириенко.