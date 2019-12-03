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МИД и РПЦ обсудили проблему преследования христиан в мире

Заседание прошло под сопредседательством статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова и председателя отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Волоколамского Илариона

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Участники заседания рабочей группы по взаимодействию МИД РФ и Русской православной церкви (РПЦ) обсудили совместные усилия по защите прав христиан в мире. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении дипведомства.

"Участники обсудили различные аспекты взаимодействия российского внешнеполитического ведомства и Русской православной церкви за период, прошедший со времени предыдущего XXIII заседания рабочей группы, включая проблематику преследования христиан в различных регионах мира, а также защиты прав верующих и традиционных ценностей в контексте развития государственно-конфессионального и межрелигиозного диалога", - отметили в министерстве.

Заседание прошло под сопредседательством статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова и председателя отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Волоколамского Илариона.

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Россия
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