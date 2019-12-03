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Гендиректора работавшей на космодроме Восточный организации приговорили к 11 годам колонии

Суд также постановил взыскать с Вишневского Д. В. в пользу Министерства обороны в счет возмещения причиненного ущерба более 318 млн рублей, в пользу Российской Федерации - более 660 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Благовещенский городской суд вынес приговор гендиректору строительной организации, работавшей на космодроме Восточный в Амурской области, сообщается во вторник на сайте суда.

"Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении Вишневского Д. В., несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (совершил две растраты, то есть дважды похитил чужое имущество, вверенное виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Суд признал Вишневского Д. В. виновным в совершении преступлений, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Вишневскому Д. В. наказание на срок 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей. Взять Вишневского Д. В. под стражу немедленно в зале суда", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в феврале 2012 года гендиректор ООО "УСИО" Вишневский заключил договор с ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" на выполнение работ для федеральных государственных нужд "Космодром "Восточный" - создание системы внешнего электроснабжения космодрома (1-я очередь) 1-й этап". Исполняя обязательства по договору, федеральное предприятие перечислило на расчетный счет ООО более 1,9 млрд рублей. В феврале 2012 года от одного из учредителей общества Вишневскому поступило предложение совершать хищения этих средств, на что тот согласился. В результате он, действуя совместно с организатором преступления, похитил более 660 млн рублей, причинив РФ материальный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, в ноябре 2011 года между Министерством обороны РФ и ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" был заключен госконтракт на выполнение работ по строительству и реконструкции объекта в Новосибирской области. В рамках договора субподряда ФГУП "ГУССТ № 9 при Спецстрое России" привлекло в декабре 2011 года к выполнению работ субподрядную организацию ООО "УСИО", перечислив на ее расчетный счет 500 млн рублей в качестве аванса. Однако один из учредителей ООО предложил Вишневскому совершить хищение путем растраты денежных средств Министерства обороны РФ в сумме более 318 млн рублей, что и было сделано.

Суд также постановил взыскать с Вишневского в пользу Министерства обороны РФ в счет возмещения причиненного ущерба более 318 млн рублей, в пользу Российской Федерации - более 660 млн рублей. Отмечается, что в судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступлений не признал. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Благовещенского суда, приговор в законную силу еще не вступил. На подачу апелляционной жалобы предусмотрено 10 дней.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома. Восточный уменьшит зависимость России от расположенного в Казахстане Байконура.

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