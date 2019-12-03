"Швабе" разработал комплекс для удаления новообразований и лечения бесплодия

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) представил не имеющий аналогов в мире лазерный комплекс для удаления ранних новообразований, неинвазивного лечения гинекологических заболеваний и предотвращения бесплодия, сообщила пресс-служба компании.

"Задача автоматизированного лазерного хирургического комплекса АЛХК-01-"Зенит" - удаление раковых опухолей на ранних стадиях и папиллом, лечения эндометриоза и гемангиомы, послеродовых осложнений и других гинекологических заболеваний", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Швабе", комплекс успешно прошел клинические испытания, в ходе которых врачи отметили систему дымоудаления. Изобретение входящего в холдинг Красногорского завода им. С.А. Зверева было представлено на Российской неделе здравоохранения.

В пресс-службе рассказали, что комплекс можно применять во время беременности. В отличие от зарубежных аналогов "Зенит" позволяет задавать лазеру произвольный контур обрабатываемой площади, не ограничиваясь рядом фиксированных форм. Комплекс полностью автоматизирован.

"Это уникальный для России комплекс. Его важное преимущество в том, что воздействует он на послеродовые осложнения и широкий спектр заболеваний, связанных с гинекологией и онкологией. При этом с учетом расширенного функционала относительно конкурирующих изделий его стоимость в разы ниже, что одновременно способствует и импортозамещению, и выходу на зарубежные рынки", - отметил заместитель гендиректора "Швабе" Иван Ожгихин.