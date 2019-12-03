Участники "Вузпромэкспо-2019" обсудят цифровую трансформацию высшего образования

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ключевые направления цифровой трансформации российского высшего образования будут обсуждаться на VI Национальной выставке "Вузпромэкспо-2019", которая пройдет 11-12 декабря в Москве. Выставка станет ключевым мероприятием Министерства науки и образования Российской Федерации по подведению итогов исполнения национальных проектов "Наука" и "Образование" в 2019 году, сообщили в пресс-службе "Вузпромэкспо".

"В рамках реализации проекта "Современная цифровая образовательная среда" и нацпроектов на стенде департамента информационных технологий Минобрнауки [на выставке] будет представлен рабочий прототип подсистемы современного индивидуального портфолио обучающегося, с которым смогут ознакомиться участники выставки", - отметили в пресс-службе. Как пояснил директор департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования Минобрнауки РФ Антоний Швиндт, индивидуальное портфолио позволит показать не только результаты учебы, но и представить информацию о других активностях обучающегося.

Говоря об основных задачах, которые предстоит решать его департаменту в следующем году, Швиндт отметил создание цифровых решений, обеспечивающие легко масштабируемые и конкурентоспособные образовательные услуги. Еще одна задача - формирование технологических и нормативных требований к процессам и участникам цифровой трансформации российского высшего образования. В 2020 году Минобрнауки также планирует создать сервисные и платформенные решения, способствующие выходу российского высшего образования на качественно новый уровень к 2024 году в рамках реализации национального проекта "Образование", сказал Швиндт.

Одним из приоритетов станет повышение академической мобильности студентов и разработка качественного образовательного контента, интегрированного в персональные траектории развития.

В центре внимания в 2020 году, по словам представителя Минобрнауки, находится развитие набора решений развития современной цифровой образовательной среды (СЦОС в РФ) для предоставления доступа к образовательным услугам по принципу "одного окна". Швиндт также сообщил, что в ближайшие месяцы будет разработана модель развития подсистем СЦОС в полноценную государственную информационную систему.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

О выставке

"Вузпромэкспо" - это ежегодная выставка, которая демонстрирует результаты реализаций государственных и федеральных целевых программ в сфере науки и промышленности. Организатором выставки является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Тематикой выставки в этом году является "Наука. Образование. Экономика".

Выставка, которая проходит ЦВК "Экспоцентр", организуется в целях формирования эффективной системы коммуникации в области науки, образования, технологий и инноваций, а также для обеспечения повышения восприимчивости экономики и общества к инновациям и создания условий для развития наукоемкого бизнеса. Ее аудитория - более 15 тыс. посетителей, среди которых: представители федеральных и региональных органов власти, ведущих российских вузов и научных организаций, частных и государственных корпораций, инвесторов, руководителей малых инновационных компаний, кластеров, технологических платформ, инжиниринговых центров, технопарков, а также студенты, аспиранты и молодые специалисты.