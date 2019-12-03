Акция Минобороны РФ "Дорога памяти" прошла в Софии

СОФИЯ, 3 декабря. /ТАСС/. Акции "Дорога памяти" Минобороны Российской Федерации на территории Болгарии прошла во вторник у братской могилы советских воинов в квартале "Лозенец" болгарской столицы. Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, вместе с российскими дипломатами в ней приняли участие главы дипломатических миссий Армении, Белоруссии и Казахстана, представители болгарских общественных организации и горожане.

"Мы собрались здесь, чтобы в очередной раз вспомнить подвиг советского солдата, бившегося насмерть с фашистами не только на просторах нашей Родины, но и в других странах Европы. Именно благодаря нашим отцам и дедам удалось остановить гитлеровскую машину смерти, принести освобождение не только своей стране, но и многим европейским народам", - подчеркнул посол России в Болгарии Анатолий Макаров на торжественной церемонии.

Ученики школы посольства РФ передали специальный кисет с землей с братской могилы, где покоятся останки более 150 советских солдат, военному атташе РФ по обороне Виктору Авдееву для доставки на вечное хранение в главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации в Подмосковье.

"Символично, что эта церемония проводится в отмечаемый сегодня в России День Неизвестного солдата в память о миллионах советских воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Мы свято чтим жертвы наших отцов и дедов. Будем и далее делать все возможное, чтобы светлая память о простом советском солдате, победившем нацизм, и благодарность за этот исторический подвиг навеки сохранились в России и за ее пределами", - отметил Макаров.

В память и погибших советских воинах настоятель Русской церкви в Софии, архимандрит Вассиан отслужил заупокойную литию. К подножию памятника, установленного на братской могиле, были возложены венки и цветы.

К 75-летию Великой Победы около 15 тыс. кисетов с частицами земли со всего мира, а также капсулы с водой с мест гибели советских военных кораблей с воинскими почестями доставят в Подмосковье. Их поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на территории главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации - в филиале Центрального музея ВС РФ "Дорога памяти".