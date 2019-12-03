Губернатор Приамурья распорядился обеспечить дополнительные меры безопасности соцобъектов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан. Об этом он сообщил во вторник на заседании правительства Приамурья.

Глава региона 15 ноября сообщил, что власти намерены увеличить расходы на обеспечение безопасности объектов массового пребывания людей после инцидента со стрельбой в колледже, отметив, что важно решить вопросы технического характера на объектах, установить необходимые спецсредства в учреждениях, в первую очередь, в учебных, отработать со службами, которые осуществляют их охрану. Начальник УМВД Амурской области Николай Аксенов 2 декабря отметил изъяны в безопасности учебных заведений региона и предложил усилить пропускной режим в учреждения образования, установить во всех зданиях входные металлодетекторы, организовать изучение морально-психологического климата в коллективах. Орлов поручил незамедлительно усилить меры безопасности в социальных и образовательных учреждениях региона. При этом накануне мэрия Благовещенска по итогам проведенной инвентаризации сообщала, что все школы города оборудованы системами безопасности, в том числе тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения.

"Мною подписано распоряжение сегодня. Оно касается дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан. [Необходимо] определить потребность в финансовых ресурсах на модернизацию этих объектов", - сказал Орлов.

Напомнив о ситуации, которая случилась в области две недели назад, когда студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства открыл стрельбу в учебном заведении, губернатор обратился к главам районов и руководителям органов государственной власти с просьбой внимательно изучить документ. По его словам, требуется совместно составить план работ на три года вперед, в соответствии с ним средства будут заложены в областной бюджет. "Я прошу эту работу в максимально короткие сроки провести", - сказал Орлов, добавив, что через две недели на заседании правительства будет заслушана информация о том, какая работа проведена.

"Нам необходимо совместными усилиями еще раз посмотреть состояние объектов с массовым пребыванием граждан", - сказал Орлов. Он уточнил, что это касается всех объектов социальной направленности, и не только системы образования, но здравоохранения, социальной защиты населения, спорта, культуры.