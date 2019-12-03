На форуме добровольцев в Сочи учатся оказывать первую помощь и изучают язык жестов

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Участники Международного форума добровольцев в Сочи знакомятся с разными сторонами волонтерского движения, изучают язык жестов, танцуют и пробуют себя в скандинавской ходьбе. Так начинается первый основной день форума, который проходит в Сочи со 2 по 5 декабря.

Накануне был так называемый нулевой день: волонтеры приезжали в Сочи, знакомились с городом. Сегодня в главном медиацентре в Олимпийском парке в Сочи сотни волонтеров из разных регионов России и мира могут найти активность себе по душе. Так, на стенде "Доброволец Кубани" участникам не только рассказывают о движении "Волонтеры Победы", но и предлагают сыграть в интеллектуальную игру, посвященную величайшим произведениям России в живописи, музыки и литературы.

На стенде фонда "Искусство, наука и спорт" можно познакомиться с программами "Особый взгляд" по поддержке людей с нарушениями зрения и "Неограниченная жизнь", цель которой - социализация людей с ограниченными возможностями средствами культуры и искусства. Специалисты рассказывают волонтерам о различных формах социально-культурной реабилитации.

"Мы сегодня презентуем наши технологии социально-культурной реабилитации людей с инвалидностью. Мы проводим мастер-класс, снимаем барьеры общения. В течение дня мы представим нашу интерактивную сказку и кукольный спектакль для взрослых "Белые ночи" по повести Достоевского. Он инклюзивный, мы его проводим с закрытыми глазами, либо с повязками на глазах, либо в полной темноте и уравниваем людей с инвалидностью и людей здоровых таким образом по форме восприятия искусства, потому что там задействуется воображение, осязание, обоняние, все это тактильно, это можно пощупать", - рассказал ТАСС сотрудник стенда.

На стенде Всероссийского студенческого корпуса спасателей волонтеров учат оказывать первую медицинскую помощь. Кроме того, все желающие могу примерить экипировку и научиться использовать специальное оборудование.

Есть также специальный стенд, на котором, пройдя тест из нескольких вопросов, можно узнать свой "Индикатор счастья" и получить предсказание по настроению на день.

Участники форума

Для участия в Международном форуме волонтеров в Сочи прибыли представители более 100 государств, сообщила ТАСС руководитель Роспатриотцентра Ксения Разуваева.

"Россия становится центром волонтерства - здесь [на форуме] ребята более чем из 100 стран мира", - сказала Разуваева на полях форума.

Она уточнила, что на форум приехали более 500 иностранцев, конкурс для них составил около 12 человек на место. Собеседник агентства уточнила, что организаторы отбирали иностранных волонтеров, исходя из мотивационных писем, которые они писали, и их опыта в реализации добровольческих инициатив.

"Среди иностранцев очень много волонтеров в сфере экологии. Есть ребята, которые реализуют инициативу, аналогичную российскому проекту "Мечтай со мной", который заключается в исполнении заветных желаний детей с опасными заболеваниями", - подчеркнула Разуваева.

О форуме

Международный форум добровольцев проходит со 2 по 5 декабря в Сочи. Мероприятие приурочено к Национальному и Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря, в этом году свой пятилетний юбилей отмечают Всероссийский форум добровольцев, который впервые состоялся именно в Сочи, а также XXII зимние Олимпийские игры. В мероприятии принимают участие более 7 тысяч волонтеров из 80 стран мира, среди которых лидеры добровольческих объединений, руководители волонтерских проектов и представители некоммерческих организаций и благотворительных фондов. С 2019 года Форум является частью Федерального проекта "Социальная активность" Национального проекта "Образование" и подводит итоги проделанной работы по развитию волонтерства и вовлечению граждан Российской Федерации в добровольческую деятельность.