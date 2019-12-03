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Ведомственные охраны Минсельхоза и Минэнерго до 1 июня войдут в состав Росгвардии

В реорганизации также будет участвовать Росимущество

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Реорганизация, по которой ведомственные охраны Минсельхоза и Минэнерго войдут в состав ФГУП "Охрана" Росгвардии, должна завершиться к 1 июня 2020 года. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Росимуществу совместно с Росгвардией, Минсельхозом России и Минэнерго России [предписано] до 1 июня 2020 года обеспечить осуществление в установленном порядке мероприятий, связанных с реорганизацией", - указывается в документе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин своим указом присоединил ведомственные охраны Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства энергетики РФ к ФГУП "Охрана" Росгвардии. "Принять предложение правительства РФ о реорганизации Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в форме присоединения к нему Федеральных государственных унитарных предприятий "Ведомственная охрана Министерства сельского хозяйства Российской Федерации" и "Ведомственная охрана Министерства энергетики Российской Федерации", - говорится в указе президента.

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