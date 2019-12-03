Горевший и притопленный в Норвегии российский траулер подняли из воды

МУРМАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Рыболовный траулер "Бухта Наездник", в конце сентября загоревшийся и позднее притопленный в норвежском порту Тромсе, подняли из воды. Об этом сообщили ТАСС во вторник в компании-судовладельце "Мурманский траловый флот" (входит к группу "Норебо").

"Траулер поднят, он висит на цепях", - сказали в компании.

Там отметили, что работы ведет компания из Нидерландов. На судне имеется топливо, оно будет откачано из резервуаров. "Сейчас экологическая ситуация на месте в норме", - сказал представитель судовладельца.

После осмотра судна начнется подготовка к его буксировке к месту разделки. Сроки и место разделки еще не определены. "Сейчас рассматривается несколько вариантов", - сказали в компании.

Пожар на борту траулера "Бухта Наездник" произошел в порту Тромсе в Норвегии 25 сентября. Днем позже судно было притоплено, чтобы погасить огонь водой. Все 29 членов экипажа были эвакуированы с борта на берег и позднее отправлены домой. Траулер был застрахован.