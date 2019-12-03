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Дума вводит штрафы за нарушения при проведении экзамена по русскому языку для иностранцев

Максимальный размер штрафов составит 300 тыс. рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект о введении административной ответственности для организаторов экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ за нарушения, допущенные при проведении таких испытаний.

Согласно пояснительным материалам, законопроектом предлагается прописать в Кодексе РФ об административных правонарушениях ответственность "организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и их должностных лиц за нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации". Как следует из текста законопроекта, нарушение "методики расчета стоимости услуги по проведению экзамена" либо порядка и сроков хранения сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ "влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей", на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Нарушение формы или порядка проведения экзамена, а также его проведение с несоблюдением установленных законодательством требований к минимальному уровню знаний, необходимых для его сдачи, грозит штрафом должностным лицам в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Кроме того, нарушение порядка или сроков внесения сведений об иностранных гражданах, сдавших экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, в федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении будет грозить штрафом для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Если данные сведения вообще не были предоставлены, то штрафы составят от 10 тыс. до 15 тыс. рублей и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей соответственно.

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