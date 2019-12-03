В Нидерландах почтили память Неизвестного Солдата

АМЕРСФОРТ /Нидерланды/, 3 декабря. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Мероприятия по случаю Дня Неизвестного Солдата прошли во вторник в Нидерландах. Собравшиеся на мемориальном комплексе "Советское поле славы" под городом Амерсфорт возложили цветы к установленному здесь обелиску и зажгли свечи в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях.

"На этом комплексе захоронены 865 человек, наших дедов разных наций со всего Советского Союза, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС организатор мероприятия Рауф Гусейнов. - И мы как их достойные внуки просто обязаны приходить сюда раз или два в году, собираться вместе и отдавать дань памяти их подвигу". "Да, нас сегодня собралось немного, - подчеркнул он. - Но я не хочу переносить дату, потому что считаю это неправильным. Мероприятия должны проходить именно в этот день".

Со своей стороны общественный деятель, директор фонда "Компас" Кристина фон Шмидт заметила, что хоть День Неизвестного Солдата является новой памятной датой в российском календаре, для соотечественников в Нидерландах он уже становится традицией. "Подвиг наших дедов забывать нельзя. Он остается всегда с нами, - сказала она. - Мы помним, чтим и гордимся".

Мемориальный комплекс "Советское поле славы" был открыт в 1948 году. На нем захоронено 865 советских солдат, погибших в Нидерландах в ходе Второй мировой войны. В 1975 году здесь был установлен обелиск, изготовленный в Советском Союзе из белого армянского мрамора. Он представляет собой десятиметровую колонну с надписью "Слава Героям, Воинам Советской армии, погибшим в борьбе с немецкими захватчиками в период 1941-1945 годов". Уход за кладбищем осуществляют Фонд военных захоронений, посольство России в Нидерландах и Фонд "Советское Поле Славы". Последний также занимается поиском родственников погибших, организует для них посещение могил и проводит различные мероприятия для сохранения в Нидерландах памяти о советских солдатах.

День Неизвестного Солдата отмечают в России ежегодно 3 декабря. Именно в этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина, погибшего в Великую Отечественную войну, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.