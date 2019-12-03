{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нидерландах почтили память Неизвестного Солдата

Все мероприятия проходили на мемориальном комплексе "Советское поле славы" под городом Амерсфорт
Фото {{sliderIndex+1}} из 3
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 3

Описание
© Виталий Чугин/ТАСС
© Виталий Чугин/ТАСС
© Виталий Чугин/ТАСС

АМЕРСФОРТ /Нидерланды/, 3 декабря. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Мероприятия по случаю Дня Неизвестного Солдата прошли во вторник в Нидерландах. Собравшиеся на мемориальном комплексе "Советское поле славы" под городом Амерсфорт возложили цветы к установленному здесь обелиску и зажгли свечи в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях.

"На этом комплексе захоронены 865 человек, наших дедов разных наций со всего Советского Союза, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС организатор мероприятия Рауф Гусейнов. - И мы как их достойные внуки просто обязаны приходить сюда раз или два в году, собираться вместе и отдавать дань памяти их подвигу". "Да, нас сегодня собралось немного, - подчеркнул он. - Но я не хочу переносить дату, потому что считаю это неправильным. Мероприятия должны проходить именно в этот день".

Со своей стороны общественный деятель, директор фонда "Компас" Кристина фон Шмидт заметила, что хоть День Неизвестного Солдата является новой памятной датой в российском календаре, для соотечественников в Нидерландах он уже становится традицией. "Подвиг наших дедов забывать нельзя. Он остается всегда с нами, - сказала она. - Мы помним, чтим и гордимся".

Мемориальный комплекс "Советское поле славы" был открыт в 1948 году. На нем захоронено 865 советских солдат, погибших в Нидерландах в ходе Второй мировой войны. В 1975 году здесь был установлен обелиск, изготовленный в Советском Союзе из белого армянского мрамора. Он представляет собой десятиметровую колонну с надписью "Слава Героям, Воинам Советской армии, погибшим в борьбе с немецкими захватчиками в период 1941-1945 годов". Уход за кладбищем осуществляют Фонд военных захоронений, посольство России в Нидерландах и Фонд "Советское Поле Славы". Последний также занимается поиском родственников погибших, организует для них посещение могил и проводит различные мероприятия для сохранения в Нидерландах памяти о советских солдатах.

День Неизвестного Солдата отмечают в России ежегодно 3 декабря. Именно в этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина, погибшего в Великую Отечественную войну, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.

Теги
НидерландыРоссия
Реклама на ТАСС
Архангельские школы получат 48 новых автобусов до конца года
Новые машины отправятся в 21 муниципалитет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС