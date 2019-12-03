Власти Липецкой области получили от врачей 12 заявок на "губернаторский миллион"

ЛИПЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области получили 12 заявок на участие в программе "Губернаторский миллион" от врачей, изъявивших желание переехать на постоянную работу в регион. Об этом сообщил во вторник журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов.

"В настоящее время 12 человек уже подали заявки на участие в программе, еще четверо уже трудоустроены в областные медучреждения", - сказал он. Артамонов напомнил, что эта программа подразумевает единовременную выплату в размере 1 млн рублей для врачей дефицитных для региона специальностей, переезжающих работать в медицинские учреждения области. "Губернаторский миллион" - это инвестиции в здоровье наших людей, нам важно, чтобы хорошие специалисты приезжали в Липецкую область и оставались здесь",- уверен он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации, во вторник Артамонов вручил сертификат на получение миллиона рублей врачу-офтальмологу областной больницы №2 Наталье Полянской, приехавшей на постоянную работу из Узбекистана. "Доктор медицинских наук с 24-летним трудовым стажем и опытом работы в отдаленных регионах Узбекистана возглавила офтальмологическое отделение областной больницы №2",- сказал собеседник агентства. Он напомнил в этой связи, что одной из ключевых задач нацпроекта "Здравоохранение" является именно сокращение дефицита врачебных кадров.

При этом, подчеркнули в пресс-службе, помимо единовременной соцвыплаты участники программы "Губернаторский миллион" могут также сохранить выплаты на приобретение и строительство жилья, а также компенсацию по найму жилых помещений. Также в области продолжает действовать и программа "Земский доктор", которая создана для мотивации врачей работать и жить в селах, поселках городского типа и маленьких городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Таким образом, медики дефицитных для региона специальностей, которые придут работать в городские больницы и поликлиники, получат 1 млн рублей, а врачи, трудоустроившиеся в селах - по 2 млн рублей, причитающихся им по двум программам.

По данным пресс-службы, сейчас в Липецкой области работает около 4 тыс. врачей и более 11 тыс. средних медицинских работников. Общая нехватка врачей в регионе составляет почти 300 человек. "Остро требуются участковые терапевты и педиатры, врачи общей семейной практики, неонатологи, онкологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи",- заметил собеседник агентства.